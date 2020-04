Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Am Montagnachmittag blieb es bei 23 laborbestätigten Corona-Infizierten in der Stadt. Davon gelten mittlerweile allerdings 22 als genesen. Das sind abgesehen von der Person, deren Infektion am Samstag bekannt wurde, alle. Des Weiteren sind zwölf Personen in häuslicher Isolation, das sind sechs weniger als am Sonntag.

Brandenburgweit stieg die Zahl bestätigter Corona-Fälle am Montag auf 2396, das sind 18 Fälle mehr als am Freitag. In Frankfurts Nachbarlandkreisen kamen am Wochenende keine bestätigten Neuinfektionen hinzu, es blieb bei 156 laborbestätigten Fällen in Märkisch Oderland und 105 im Landkreis Oder-Spree. Während es in Frankfurt und Oder-Spree bislang keine verstorbenene Patienten gab, waren es in Märkisch-Oderland zwei.

