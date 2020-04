Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Das Hohen Neuendorfer Café "Kunst & Filterkaffee" ist für seine Kuchen ebenso wie für sein Eis beliebt und hat sich in den zwei Jahren seines Bestehens auch schon mit kulturellen Veranstaltungen wie Ausstellungen, Vorträgen und Lesungen im kleinen Rahmen einen Namen gemacht. Wenn es gut läuft, ist das "Kunst & Filterkaffee" ein Treffpunkt für Jung und Alt: Die Gäste sitzen bei Tee und Gebäck oder Suppe, können nebenbei in kleinen Gedichtbänden lesen, Spiele spielen, und auch einen kleinen Keramikverkauf gibt es.

Winziger Familienbetrieb

Das Café gehört jetzt aber auch zu den Kleinstunternehmen, deren Existenz in der Corona-Krise schnell bedroht ist. Der winzige Familienbetrieb besteht aus Kirsten Zieske selbst und ihrer Schwägerin, die im Mini-Job einen Teil der Kuchen backt. Auch ihr Mann hilft manchmal aus. Ihr Eis bezieht sie von einer Berliner Eismanufaktur. Angestellte hat sie nicht und nach der kurzen Zeit auch noch keine großen Rücklagen. Kirsten Zieske hat sich deshalb schon Ende März an die Stadtverwaltung gewandt, da die Stadt die Eigentümerin des Hauses an der Schönfließer Straße ist, in dem sich ihr Kaffeestübchen befindet.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

"Das war für mich der direkte und kürzeste Weg, bevor ich die Soforthilfe beim Land beantrage", sagt Kirsten Zieske. "In meiner Naivität hoffte ich, man käme mir mit der Miete für diese Zeit entgegen." Auch an Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) hat sie einen Brief geschrieben. Doch von der Antwort ist sie enttäuscht. Nur eine Stundung der Miete sei möglich. Außerdem erhielt sie noch einmal den Link der Landesbank für die Beantragung der Soforthilfe geschickt, was die Unternehmerin eher zusätzlich ärgerte. "Glauben die eigentlich, ich hätte mich nicht informiert?"

Eine Geste wäre schön gewesen

Die Nerven liegen blank, die Enttäuschung ist ihr auch am Telefon anzuhören. "Eine Mietminderung um ein paar Hundert Euro von den 950 Euro, die ich monatlich zahle, hätte mich gefreu.. Sie wäre eine Geste meines direkten Vermieters, meiner Stadt gewesen. Ich habe doch nicht vor, Unsummen als Mietschulden anzuhäufen. Und der Bürgermeister, der ja gerne möchte, dass die Schönfließer Straße attraktiv ist, hätte ein freundliches Zeichen der Hilfsbereitschaft setzen können. Immerhin trage ich auch zur Attraktivität der Straße bei, so gut ich kann. Stattdessen bekomme ich nur so einen formalen Brief."

"Die Stadt Hohen Neuendorf hat großes Verständnis für die vor allem wirtschaftlichen Sorgen, die aus den Folgen der Pandemie entstehen", versichert Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Insofern sei auch Kirsten Zieskes Enttäuschung verständlich. Die Stadtverwaltung will aber den Aspekt der Gleichbehandlung gewahrt wissen, der für alle Gewerbetreibenden und Einwohner gelten müsse. Schon zu Beginn der Krise hatte deshalb Hohen Neuendorf angekündigt, Gewerbesteuerzahlungen zinsfrei zu stunden. Die Verwaltung vermittelte an die zuständigen Soforthilfestellen beim Land und beim Bund.

Der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Finanzausschusses, die Kämmerin, Wirtschaftsförderung und Hauptamt stünden zudem mit dem Wirtschaftsbeirat der Stadt im Austausch über die Möglichkeiten, wie die Stadt insbesondere Kleinstunternehmern helfen könnte, drohende Insolvenzen abzuwenden und soziale Härten für Unternehmer und deren Angestellte zu vermeiden, so Fäscher weiter. Nur seien die rechtlichen Grenzen eben auch eng. Jede Form der Geldzuwendung, verbilligte Darlehen oder Erlass von Zahlungen durch die Kommune müssten als Beihilfe gewertet werden und unterlägen dem EU-Beihilferecht. Dazu sei ein Beschluss der Stadtverordneten nötig, und es sei zudem melde-und prüfpflichtig, weil es einen Eingriff in das Wettbewerbsrecht darstelle. Gegenwärtig werde im Rathaus geprüft, ob es mit Rückendeckung des Stadtparlament und nach Freigabe durch die Behörden auf Antrag zinsfreie Darlehen geben kann. Vor diesem Hintergrund habe die Stadt Zieske auch zunächst unbefristet die zinsfreie Stundung der Miete für ihre Gewerberäume angeboten, um den Fortbestand des "Kunst & Filterkaffee" zu sichern. "Es ist natürlich im Interesse der Stadt und des Bürgermeisters, dass die Schönfließer Straße attraktiv bleibt und attraktiver wird", bestätigt Ariane Fäscher darüber hinaus.

Glienicke verzichtet auf Miete

In der Nachbargemeinde Glienicke gibt es einen ähnlichen Fall. Dort hat die Gemeinde für das Bistro in der Sporthalle kürzlich eine neue Betreiberin gefunden. Zurzeit werde ihr die Miete für die Räume erlassen, so Gemeindesprecher Arne Färber. Der Unterschied ist allerdings, dass das an sich öffentliche Bistro augenblicklich gar nicht genutzt werden kann, weil es sich innerhalb der geschlossenen Sportstätte befindet und nicht zugänglich ist.

Kirsten Zieske hält bisher durch und ihr Geschäft offen, so gut es eben geht, auch wenn zurzeit niemand in ihrem bienenfreundlich gestalteten Vorgarten Platz nehmen kann. Coffee to go sei aus ökologischen Gründen nie ihre Sache gewesen, sagt sie, und dabei soll es auch bleiben. Einen Bringdienst kann sie nicht realisieren, aber über die Theke verkaufen darf sie. Dieser Tage ist sie besonders froh um die Stammkundschaft, die ihr die Treue hält, sich mit Abstand und draußen anstellt, bevorzugt "Omas Teigschüssel"-Eis schleckt und den Kuchen-Außer-Haus-Verkauf annimmt.

Der Antrag auf Soforthilfe ist bei der Landesbank eingegangen, diese Bestätigung hat Kirsten Zieske zumindest bekommen. "Ob ich wirklich Geld bekomme, glaube ich erst, wenn ich es sehe."

"Kunst & Filterkaffee" an der Schönfließer Straße 13 ist zurzeit außer montags täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin