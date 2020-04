Christian Heinig

Bernau (MOZ) Die Brandenburgklinik in Bernau kämpft aktuell nicht nur mit einer Infektionswelle. Sie sieht sich auch Vorwürfen eines Mannes aus Oranienburg ausgesetzt.

Er heißt Marcel Holland, ist 40 Jahre alt und sorgt sich um seine Mutter Roswita, die mit Corona infiziert ist. Er hatte sich am Montagmittag telefonisch bei der MOZ gemeldet. "Ich bin wirklich geladen", sagte er.

Laut Holland sei seine 65-jährige Mutter nach einer Herz-OP Mitte März in der Bernauer Waldsiedlung aufgenommen worden, zur Reha. Am 9. April sei sie entlassen worden. In den Tagen zuvor habe seiner Mutter zufolge ein großer Trubel in der Klinik geherrscht. Sie soll einen Pfleger darauf angesprochen haben. Der habe entgegnet: alles in Ordnung.

Nur zwei Tage später, am 11. April, habe Holland dann aus der Presse erfahren, dass sich in der Klinik mehrere Patienten und Mitarbeiter mit Corona infiziert haben. Dass allein das Neurologische Rehabilitationszentrum (NRZ) von Covid-19-Fällen betroffen sei, dass es 500 Tests gab. So berichtete es die MOZ unter Berufung auf Angaben der Klinik.

Holland kritisiert: "Meine Mutter ist kurz zuvor entlassen, aber nicht informiert worden. Einfach entlassen, ohne Informationen über Corona, ohne Test, ohne Vorwarnung, ohne alles."

In den Tagen nach ihrer Entlassung habe sie dann über Erbrechen und Durchfall geklagt, ihr Gewicht sei auf unter 50 Kilo gefallen. "Über den Hausarzt haben wir einen Test veranlasst", so Holland. Am Montag sei das Ergebnis gekommen: positiv auf Corona. Für ihn ist klar: Seine Mutter habe sich in der Brandenburgklinik infiziert. Und Holland glaubt, das hätte verhindert werden können. Doch noch bis zum Tag der Entlassung sei das Pflegepersonal aus dem Neurologischen Bereich auch in der Kardiologie ein- und ausgegangen.

Die Klinik teilte auf MOZ-Anfrage mit, sie könne aufgrund der Schweigepflicht hinsichtlich aller ihr anvertrauten Rehabilitanden hinsichtlich einzelner Fälle keine Informationen geben. Die Klinik wolle die Anfrage aber nutzen, um "einen allgemeinen Einblick zu geben". So seien in der Brandenburgklinik mehr als 870 Tests bei Mitarbeitern und Patienten vorgenommen worden. Positiv getestete Fälle habe man in den vergangenen Wochen bereits offen kommuniziert. "Mit ersten auffälligen Symptomen und positiv getesteten Sars-CoV-2-Betroffenen Anfang April und der sofortigen Quarantäne und Isolation des Neurologischen Rehabilitationszentrums Berlin-Bran-denburg ist unser Personal umgehend von der Geschäftsleitung, der ärztlichen Direktion und den Chefärzten in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in Kenntnis gesetzt worden." Dies betreffe auch die Mitarbeiter der kardiologischen Abteilung im Haus Brandenburg.

Darüber hinaus seien Patienten etwa während Visiten, auf Nachfragen oder auch bei Begrüßungen durch das Personal, insbesondere durch Ärzte, informiert worden. Außerdem gebe es ein Wegekonzept. "Dadurch arbeiten alle Häuser auf dem Campus der Brandenburgklinik autark." Somit wechselten auch Pflegefachkräfte nicht zwischen den einzelnen Stationen und den Häusern.

Nach Angaben des Landkreises ist die Brandenburgklinik weiterhin stark von Covid-19 betroffen. Auf die Reha-Einrichtung in der Waldsiedlung entfallen insgesamt 114 Fälle. Betroffen sind von den Infektionen 67 Mitarbeiter und 47 Patienten.

