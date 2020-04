Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Erleichterung ist groß, bei den Einzelhändlern, die ab Mittwoch wieder ihre Ladengeschäfte öffnen dürfen. "Wir hatten jetzt fünf Wochen zu", sagt Doreen Dehne, Inhaberin des Buchhaus Jachning. Unter strengen Hygienevorschriften soll das Ladengeschäft in der Lindenallee wieder öffnen.

Doch von Normalbetrieb kann noch lange nicht die Rede sein. Neben den Schutzmaßnahmen ist auch zu organisieren, wie etwa die Betreuung ihrer und der Kinder der Mitarbeiter zu regeln ist, da die Kitas und Schulen noch geschlossen sind. Vor allem hofft Doreen Dehne, dass Kunden kommen.

Herausforderung und Kampf

Jacqueline Geller, Inhaberin vom Brautstudio Jacqueline und der Boutique Jacqueline in der Lindenallee, hätte am liebsten gleich am Montag geöffnet. "Wir hatten auch schon Termine." Doch die Landesregierung hatte beschlossen, dass die neue Regelung erst ab Mittwoch gelten soll. Nun werden dann, unter Berücksichtigung aller Vorschriften, die Türen geöffnet. Die vergangenen fünf Wochen, wo das Geschäft zum Erliegen gekommen ist, nennt sie eine Herausforderung. Den Zuschuss der Landesregierung hat sie erhalten, bisher aber noch nicht das Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter, obwohl es sehr zeitig beantragt wurde. Derweil laufen die Kosten weiter.

Auch in anderen Geschäften in Eisenhüttenstadt, wie zum Beispiel beim Juwelier Lewe und bei Berger Optik in Eisenhüttenstadt, werden Vorbereitungen für Mittwoch getroffen. Wobei Antje Lewe sagt, dass sie durch ihren Reparaturbetrieb auch in den vergangenen Wochen nicht ganz geschlossen hatte. Peter Haubold-Kretschmer, Geschäftsführer von Berger Optik, bittet darum, dass die Kunden Mundschutz tragen. Seine Mitarbeiter tun dies in jedem Fall. Außerdem empfiehlt er, Termine zu vereinbaren.

Einige Händler haben versucht, durch Online-Bestellungen etwas abzufangen, was durch den geschlossenen stationären Handel verloren gegangen ist. Vivien Möwert, Inhaberin von Viviens Blumenstübchen am Bauernmarkt in der Fritz-Heckert-Straße, sagt, dass der Lieferservice, der sowieso schon bestand, ausgebaut wurde. "Wir haben gekämpft", umschreibt sie die schwierigen vergangenen Wochen, gleichzeitig ist sie aber auch beeindruckt: "Die Solidarität ist enorm." Die Lieferung mit frischen Schnittblumen ist gesichert, auch wenn in Holland durch die Corona-Krise Millionen von Blumen, die nicht verkauft werden konnten, vernichtet wurden. "Eine Katastrophe", sagt sie.

Nachfragen am Service-Telefon

Im City Center gab es am Montag noch keinen endgültigen Fahrplan, wie mit den Geschäften verfahren wird, die derzeit noch geschlossen haben. Es geht vor allem um die Frage, wie die Hygienevorschriften umgesetzt werden.

Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, sagt derweil, dass es schon in der vergangenen Woche zahlreiche Nachfragen zu den neuen Regelungen am Service-Telefon gegeben habe. Ob und in welchem Umfang es Kontrollen gibt, das wird noch abgesprochen.

