Bettina Winkler

Jacobsdorf (MOZ) Ein gelbes Blütenband zieht sich durch die Ortsdurchfahrt von Jacobsdorf. 3500 Narzissen neigen sich der Sonne entgegen und verbreiten Frühlingsstimmung im Dorf. Nicht nur die Anwohner, auch die Autofahrer, die die Hauptstraße entlang fahren, haben ihre Freude an den Frühblühern.

Die Idee, triste Straßenränder mit Blumen aufzuhübschen, kommt vom Eckhard Strobel. Seit Juli 2019 ist der 67-Jährige Ortsvorsteher und hat sich seit Amtseintritt darauf konzentriert, Wahlversprechen umzusetzen. Eines davon ist, mehr für die Außenwirkung des Dorfes zu tun. "Kommt man von der Autobahn, sieht man ja nur Windräder. Da sollten im Frühjahr für einen schöneren Anblick Blumen blühen", erzählt Strobel.

Die Initiative kam bei den Jacobsdorfern gut an. Schnell wurde mit Familie Schuster ein Sponsor für die Zwiebelgewächse gefunden, so dass die Gemeinde dafür keine Kosten hatte. Bei zwei Arbeitseinsätzen im Herbst mit vielen fleißigen Helfern wurden die 3500 Narzissen in den Boden gebracht. "Buddeln und Bücken war angesagt, keine leichte Aufgabe bei trockenem Boden", erinnert sich Gemeinde-Bürgermeister Peter Stumm. In diesem Jahr soll die Aktion "Jacobsdorf blüht" weiter geführt werden. Es sind noch Lücken an der Hauptstraße zu füllen. Für weitere Straßen kann sich Ortsvorsteher Strobel ebenfalls solche Blütenbänder vorstellen. "Dafür soll nach und nach kleines Geld im Haushalt eingeplant werden", sagt Stumm, in dessen Garten die alten Obstbäume ebenfalls in voller Blüte stehen. Stolz zeigt er auf einen Birnbaum "Williams Christ", der in Schneeweiß leuchtet und von Bienen umschwirrt wird. Der Bürgermeister weiß auch jede historische Apfelsorte zu benennen, die in seinem Garten wächst: Das sind Boskop, Goldparmäne und Alkmene. Jedes Jahr freut er sich besonders auf die Blüte der Zierkastanie. Noch ist es nicht soweit.

Sträucher und Blühwiese

Die Jacobsdorfer haben noch weitere Zukunftspläne. Am Dorfteich soll eine Blühwiese entstehen, Windmüller wollen blühende Sträucher als Ersatzmaßnahme für nötigen Baumfällungen an der Ecke zur Pillgramer Straße pflanzen. Diese sind nötig, um den Transport der elf noch geplanten Windräder und den nötigen Schwenkbereich zu ermöglichen.

Auch für die beiden Verkehrsinseln an den Ortseingängen, die mit hohem Unkraut so gar nicht mehr ins Bild passen, zeichnet sich eine Lösung ab. Die Gemeinde ist in Verhandlung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, um die Pflege zu übernehmen.