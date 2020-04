Neue Aufgaben fürs Homeschooling: Aline (11) aus der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde holt sich bei ihrer Lehrerin Ines Rattey neuen Schulstoff. Zu dem gehören in dieser Woche die MOZ und ein dazu passendes Arbeitsheft. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde und Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Auf Montag hat Alina sich schon gefreut. "Jetzt langweile ich mich nicht mehr so, weil ich wieder was zu lernen habe", sagt sie zufrieden. Alina geht in die fünfte Klasse der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde. Gerade hat sie von Ines Rattey neue Aufgaben bekommen. "Du warst so eine Fleißige. Du gehörst zu den Kindern, die alles geschafft haben", lobt die Lehrerin. Denn trotz Coronavirus und Schulschließung weiß sie genau, ob die Schüler ihre Aufgaben vor den Ferien gelöst haben. Die zurückgegebenen Arbeiten hat sie korrigiert, nun gibt es den neuen Stoff.

In einer Lücken-Schlange warten die Kinder vor Ines Ratteys Tisch. Zu 11 Uhr hat sie ihre Klasse in die Schule bestellt. Mit Handschuhen und Maske teilt sie Material aus. Dazu gehört eine Ausgabe der MOZ und ein dazu passendes Arbeitsheft. Es gehört zum Projekt "Schüler lesen Tageszeitung", und kommt Ines Rattey jetzt wie gerufen kommt.

Alina setzt sich meist gleich nach dem Frühstück an die Aufgaben. "Erst versuche ich es allein, wenn ich was nicht verstehe, frage ich Oma." Samantha (10) startet täglich mit Deutsch und Mathe und wählt sich oft per Computer in die Schul-Cloud ein, auf der die Lehrer Aufgaben, Rätsel, Lernspiele, Videos und mehr einstellen.

Im Zimmer von Schulleiterin Ines Tesch entsteht schon das nächste Mathe-Video. Auf dem Boden bildet ein Seil die Form eines Gebäudes. "Das ist das Haus der Vierecke, unten wohnen die einfachen, oben die komplizierten mit vielen Eigenschaften", sagt Ines Tesch. Während sie die Geschichte erzählt, filmt Mathelehrerin Ines Affeldt die Vierecke. Denn die Grundschule ist eine von 51 Pilot-Schulen im Land, die eine Cloud testen, die das Hasso-Plattner-Institut fürs Bildungsministerium realisiert. Doch bei allem technischen Fortschritt: "Schule ist nicht zu ersetzen", merkt Ines Tesch immer wieder. Die wenigsten Eltern könnten ihren Nachwuchs in zehn Fächern unterrichten. Einige Mädchen und Jungen weigern sich komplett, die Aufgaben zu Hause anzugehen. Sie werden nun zu Einzelgesprächen eingeladen.

Aber selbst wenn Kinder und Eltern den Stoff erledigen wollen, ist der Alltag oft kompliziert. "Wir haben zwei Kinder in verschiedenen Klassen, nur einen Laptop, ich bin im Einzelhandel tätig und arbeitete in Schichten", umreißt Sabrina Worseg, die Mutter von Samantha, Probleme.

Übergabe am Schulhofzaun

Nicht nur Eltern, auch Lehrer stelle Homeschooling vor Herausforderungen, sagt Simone Noack, Leiterin der Maxim-Gorki-Grundschule in Bad Saarow. "Die Wochen vor den Ferien konnten mit Wiederholungen überbrückt werden. Nun sollen die Kinder Neues lernen. In Eigenregie ist das im frühen Grundschulalter kaum möglich."

Auch Sebastian Witt, Leiter der Löcknitz-Grundschule Erkner, sagt: "Von Fernunterricht kann in der Grundschule keine Rede sein. Wir können den Eltern nicht aufbürden, den kompletten Unterricht zu übernehmen." Wichtig sei, dass der Bezug der Kinder zur Schule erhalten bleibe.

An der Montessori-Grundschule in Hangelsberg wurden die Aufgaben für die kommenden Wochen über dem Schulzaun an die Eltern übergeben. "Ich finde es wichtig, sich auch mal mit den Müttern und Vätern persönlich auszutauschen", sagt Schulleiterin Anita Micheel. Die weitere Schulschließung sei katastrophal, aber notwendig. "Würden jetzt alle wieder in die Schule kommen, wären alle bisherigen Bemühungen sinnlos gewesen."