Jens Sorge

Neuenhagen Wie überall im Land ruht auch in unserer Region das rennsportliche Leben. Schmerzlich vermissen die vielen Anhänger des Galopprennsportes den gewohnten Gang zur Rennbahn Hoppegarten.

Wenn aktuell also nichts passiert, worauf man sich freuen kann, dann lebt man von schönen Erinnerungen, selbst wenn man damals nicht dabei gewesen war. Denn ein Pferd hat in der 152-jährigen Geschichte von Hoppegarten besonders die Gemüter bewegt und ist auch heute in so manchem Fachgespräch ein Thema. Zumal es genau neun Jahrzehnte her ist, als der dreijährige Hengst Alba mit seinem grandiosen Siegeszug die Massen begeisterte.

Den richtigen Schliff für die Rennen bekam der aus dem Gestüt Schlenderhan (Nordrhein-Westfalen) stammende Braune auf der Neuenhagener Trainierbahn, die gegenwärtig so stark im Gespräch ist wie damals Alba. Das gesamte Jahr über erhielt diese vom Union Klub mit privatem Geld und hohem Engagement geschaffene fantastische Anlage sorgsame Pflege hinsichtlich Bewässerug des Bodens sowie der sachverständigen Behandlung der Grasnarbe.

Alba, geboren im Jahre 1927, wurde im noch heute in Neuenhagen existierenden Rennstall Schlenderhan von George Arnull trainiert. Dessen Name steht für eine der bedeutendsten Trainerpersönlichkeiten des deutschen Rennsportes. Der 1880 im englischen Rennsport-Mekka Newmarket geborene Sohn des Trainers Frank Arnull kam im Jahre 1884 mit den Eltern nach Deutschland. Und feierte als Trainer von 1924 bis 1952 mit den Pferden des Gestütes Schlenderhan grandiose Erfolge. Unter den 974 Siegen befindet sich die Rekordzahl von neun Derbysiegen.

Die Rennsaison 1930 gehörte zu den für Arnull besonders erfolgreichen, aber auch emotionalsten und traurigsten. Albas Siegeszug führte den vom 25-jährigen Australier Jim Munro gerittenen Berliner Publikumsliebling von Hoppegarten nach Berlin-Grunewald, Hamburg und Baden-Baden. Und Alba gewann alles, was es an lukrativen Prüfungen zu gewinnen gab: Henckel-Rennen, Union, Deutsches Derby, den Großen Preis von Berlin (mit sechs Längen) und den Großen Preis von Baden-Baden. Dort fertigte er die beiden Franzosen Dara und Diademe in Bahnrekordzeit ab. Diese gehörten Marcel Boussac, einem der namhaften Rennstall-Besitzer Europas.

Jetzt wartete auf Alba nur noch ein Start. Im St. Leger sollte er die sogenannte Dreifache Krone vollenden, die drei Rennen umfasst: das Henckel-Rennen, das Derby und das St. Leger. Das Besondere daran waren drei verschiedene Distanzen – 1600, 2400 und 2800 Meter zu drei weit auseinander liegenden Jahreszeiten.

Am Donnerstag vor dem großen Rennen ging Alba auf dem Innenstreifen der Außen-Grasbahn in Neuenhagen zusammen mit Mafalda (Mutter des sehr guten Magnat) und Markgraf einen ruhigen Galopp. Plötzlich brach er hart zur Seite weg, kam auf der Sandbahn zu Fall. Mitten im Galoppsprung hatte sich der Hengst das linke Hinterbein gebrochen, wobei der Knochen beim Sturz zersplitterte, und konnte nicht gerettet werden.

Trauer bei Rennsport-Freunden

Der deutsche Rennsport und die deutsche Vollblutzucht hatten an jenem unglückseligen 18. September 1930 einen schweren Verlust erlitten. Zu Albas nicht mehr vorhandenem Grab auf der Neuenhagener Trainierbahn, zwischen Chaussee und Sandbahn, pilgerten viele Rennsport-Freunde. Bei nur zwölf Starts, zwei- und dreijährig, stehen elf Siege und ein zweiter Platz sowie eine Gewinnsumme von 229 965 Reichsmark zu Buche. Trainer George Arnull sagte in seinen Erinnerungen: "Alba besaß einen prachtvollen Charakter. Er war wie ein Kind, sowohl in der Box als auch draußen unter dem Reiter." Und Jockey Jim Munro, von großem Heimweh geplagt und vom Tod Albas deprimiert, kehrte nach nur einer Saison in Deutschland in seine Heimat Australien zurück.

Für den Saisonstart auf der Galopprennbahn Hoppegarten gibt es in diesem Jahr Einschränkungen. Geplant ist, das durch die Corona-Pandemie stark beeinflusste Rennjahr am 10. Mai zu eröffnen. "Allerdings", sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh, "wird die Veranstaltung ohne Zuschauer stattfinden. Und wir werden die am Renntag beteiligten Personen auf das Notwendigste beschränken."