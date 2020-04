Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Ein Betonteil nach dem anderen schnappt sich der Bagger mit seinem Greifer. Immer kleiner werden auf diese Weise die Reste des alten Plattenbaus, immer größer wird der Schutthaufen. Vergangene Woche hat der Abriss der letzten beiden noch verbliebenen früheren Mietshäuser an der Fürstenwalder Straße in Storkow begonnen. Zunächst ist das parallel zur Straße stehende Gebäude dran, von dem Montagmittag bereits nur noch die unteren zwei Etagen standen. Der andere Block sei danach an der Reihe, wie Vorabeiter Gerd Sarrach von der Beeskower Firma Kurylyszyn erläutert: "Wenn alles gut läuft, ist nächsten Montag alles weg."

Was nach einem flotten Zeitplan klingt, war indes eigentlich anders geplant. Auch auf den Abriss hat das Coronavirus Auswirkungen. "Uns sind 35 Arbeitskräfte aus Polen weggefallen", berichtet Sarrach. Daher habe man die Arbeiten in Storkow kurzzeitig einstellen müssen. Aktuell sei das Unternehmen mit drei Mann vor Ort. Für den Abriss reiche das.

Wenn die Blöcke weg sind, bedeutet das aber noch nicht das Ende der Arbeiten. Die Schuttmassen, die auf einem Sandpolster liegen, damit die Betonplatten beim Abriss weicher fallen, müssen noch abtransportiert werden. "Eigentlich wollten wir damit Ende Mai fertig sein, jetzt wird es wohl Mitte Juni", so Sarrach. Eine genaue Prognose wolle er angesichts der aktuellen Situation aber nicht abgeben.

Beschluss für 2021 geplant

Der Storkower Bauamtsleiter Christopher Eichwald erachtet die Verzögerung als "nicht so dramatisch". Auch das liegt am Coronavirus. Die Bebauungsplan-Änderung, mittels der an der Fürstenwalder Straße ein Gewerbegebiet entstehen soll, müsse ohnehin vorerst ruhen. Weil das Rathaus geschlossen ist, könne die vorgeschriebene öffentliche Auslegung der Unterlagen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der Beschluss der Änderung durch die Stadtverordneten sei für nächstes Jahr geplant.