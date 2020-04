Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Wir arbeiten ganz normal weiter", berichtet Dirk Gülisch vom Gülisch Dachdeckermeisterbetrieb in Bad Freienwalde. Die Auflagen aus der Eindämmungsverordnung bezüglich des Coronavirus’ hätten kaum Auswirkungen auf den alltäglichen Betrieb. Meistens hielten sich nur zwischen drei und vier Personen auf einer Baustelle auf, sodass die Abstandsregeln fast automatisch immer eingehalten werden könnten. "Wir sind ja auch ständig draußen. Das einzige Problem ist, dass die Leute teilweise gemeinsam im Betriebsauto zu den Baustellen reisen", sagt Gülisch. Er wolle aber keine Betriebsauflagen in dieser Hinsicht anordnen.

So wie Dirk Gülisch geht es vielen Handwerksbetrieben in der Kurstadt. Zum Großteil kann unverändert auf den Baustellen weitergearbeitet werden – lediglich auf die Hygienevorschriften werde vermehrt geachtet. Auch Wolfgang Schure, selbstständiger Elektriker aus Hohenwutzen, arbeitet weiter. "Bei mir ist es aber auch ein Sonderfall. Ich arbeite alleine und habe keine Gesellen oder Angestellte", berichtet er. Seine Auftragslage sei weiterhin gut, auch die Materialzustellung über Großhändler funktioniere. "Vom Prinzip her kann ich normal arbeiten, muss mich eben nur an die Vorschriften halten." Er würde auf den Abstand achten, erzählt er, meistens im gegenseitigen Einvernehmen mit den Kunden. "Die haben ja auch ein Interesse daran."

Dass die Menschen zögerlicher geworden sind, ob sie einen Handwerker in die Wohnung bestellen, kann auch Viola Teschner bestätigen. Sie arbeitet im Büro des Ofenbau- und Fliesenleger-Meisterbetriebs ihres Mannes René Teschner. "Wir haben schon weniger Arbeit als sonst", erzählt sie am Telefon. Aufträge für Verschönerungsarbeiten oder gar neue Öfen oder Kamine bekämen sie derzeit gar nicht. Lediglich Reparaturen, an Öfen zum Beispiel würde der Betrieb weiterhin durchführen, auch wenn viele derzeit keine nötigen Reparaturen melden würden. "Unseren einen Mitarbeiter, der Fliesenleger ist, mussten wir auf Kurzarbeit setzen", berichtet Viola Teschner.

Ähnlich ist es bei Karsten Reiniger: Sieben Angestellte hätte der Handwerksmeister für Heizung und Sanitär in Kurzarbeit schicken müssen. "Wir arbeiten anders", erklärt der Freienwalder. Die Leute hätten Angst, Handwerker in die eigenen vier Wände zu lassen. Privatpersonen hätten auch schon Aufträge zurückgezogen, zu groß ist die finanzielle Unsicherheit bei vielen. Genau wie bei Teschners, liefe es dann größtenteils für Karsten Reiniger auf Reparaturarbeiten hinaus. Wartungen führe er momentan überhaupt keine durch, und das obwohl die Heizperiode nun vorbei sei. Normalerweise der Beginn vieler Nachfragen für Wartungsarbeiten.

Auf den Baustellen für Neubauten hingegen könne er ganz normal weiterarbeiten. "Allerdings wird im zunehmenden Maße das Material knapp", berichtet Reiniger. Und was passieren sollte, wenn ein Corona-Fall im Betrieb auftritt, möchte er sich kaum ausmalen. "Deswegen arbeiten maximal immer zwei Leute zusammen", sagt der Heizungs- und Sanitärspezialist.

Vergabeverfahren stocken

Die Möglichkeit, individuell zu arbeiten, haben auch Jörg Jäpel und seine Mitarbeiter des Straßenbauunternehmens Engron. Einen Großteil ihrer Arbeit könnten sie mit Maschinen erledigen, in denen jeweils nur eine Person säße, erklärt Jäpel. "Die Abstandsregeln halten wir schon ein, aber größtenteils können wir so weiter arbeiten wie bisher", sagt der Engron-Teilhaber.

Die größte Herausforderung sei der Stillstand des kommunalpolitischen Lebens für den Betrieb, so Jäpel. Sie hätten Angebote für Ausschreibungen eingereicht; das sei kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass weder Stadtverordnete noch Ortsbeiräte tagten und Entscheidungen treffen könnten, stockten die Vergabeverfahren. "Noch ist das okay, weil wir unsere aktuellen Aufträge abarbeiten können", fügt Jäpel hinzu. Bis in die Sommermonate müssten sie es mit ihrer aktuellen Auftragslage schaffen, danach werde es jedoch eng.