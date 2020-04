Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Unterstützung in Zeiten von Corona gibt es seit Einführung der Kontaktsperre am Angermünder Bürgertelefon. Nach wie vor wird es gut angenommen, informiert der stellvertretende Bürgermeister Christian Radloff. Mitarbeiter des Rathauses und Ehrenamtler nehmen die Anrufe entgegen und organisieren die benötigte Hilfe.

Vor allem ältere Bürger nehmen das Angebot in Anspruch. Dort, wo Pflegedienste überlastet oder die Kinder und Enkel nicht in der Nähe sind, um Besorgungen zu erledigen, übernehmen das Freiwillige des gut funktionierenden Netzwerks. Dabei wird, wie generell in der Öffentlichkeit gefordert, auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.

Einkauf kommt an die Haustür

Einem frisch operierten Mann brachten die Helfer Lebensmittel an die Haustür. Von außerhalb rief jemand am Bürgertelefon an, weil ein über 80-jähriger Verwandter in Neukünkendorf jemand zum Einkaufen braucht. Kürzlich wechselte das Quartal. Da gab es tolle Nachbarn, die die Chipkarte zum Hausarzt mitnahmen, das Rezept abholten und auch die Medikamente gleich mitgebracht haben.

Manch einem Senior ist im Laufe der Zeit das Bargeld ausgegangen. Auch hier wurde geholfen, indem man Kontakt mit der Sparkasse aufnahm, die Überweisungsträger schickte. Damit konnte das Geld, das man sich beim Nachbarn borgte, wieder an ihn zurücküberwiesen werden. Das Bürgertelefon ist schon eine gute Sache, meinen die Mitstreiter um Doreen Sonne. Selbst aus Schwedt kamen Anfragen, ob man auch dort helfen kann.

Es kommen auch mal Wünsche und Anfragen, für die man am Bürgertelefon keine Lösung oder Antwort hat. Zum Beisiel, warum das Toilettenpapier bei Netto alle ist und bei Rewe wieder Küchenrollen zu haben sind.

Andere Leute haben ganz andere Nöte. So wurde gefragt, ob man zum Vorstellungsgespräch nach Nordrhein-Westfalen fahren darf oder zur Beerdigung nach Mecklenburg-Vorpommern. In solchen Fällen hilft meist, selbst vor Ort nachzufragen, denn die Gemeinden und Länder haben unterschiedliche Regelungen.

"Wir vermitteln aber auch mal die Telefonnummer von einer Friedhofsverwaltung", sagt Doreen Sonne. Jemand anders wollte wissen, ob er derzeit umziehen darf. Er erfuhr: Ja, aber nur mit einer Umzugsfirma. Vor allem dann, wenn man von einem Bundesland in ein anderes ziehen will.

Auch Hinweise, dass mehr Leute als erlaubt am Parsteinsee auf Decken sitzen oder Hygienevorschriften in einem Laden nicht eingehalten werden, kamen am Bürgertelefon an. Dem wird von Ordnungsamt stets nachgegangen. Mittlerweile kann sich die Stadt auf rund 40 Helfer im Netzwerk des Bürgertelefons stützen, allen voran die Handballer vom HCA, die ganz oft für Hilfebedürftige unterwegs sind.

Helfer aus vielen Orten

Die Helfer, die neben Angermünde aus Orten wie Greiffenberg, Henriettenhof, Crussow, Biesenbrow, Bölkendorf, Neukünkendorf und Stolzenhagen sind, wurden je nach Straßen und Ortsteile aufgeteilt und werden nach Möglichkeit so eingesetzt, dass die Leute, die ihrer Unterstützung bedürfen, in ihrer Nähe wohnen. Viele Selbstständige haben sich im Netzwerk eingereiht, ebenso eine Studentin, die derzeit zu Hause ist, weil die Lehrveranstaltungen ausfallen. Ihren Einsatz koordinieren vier Leute im Rathaus, die sich abwechseln, nach einem Dienstplan. Es funktioniert gut. Die Resonanz war durchweg positiv, berichten die Verantwortlichen.

Das Bürgertelefon der Stadt ist von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr unter 03331 260070 mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Ehrenamtler besetzt. Es nimmt Anfragen von Hilfesuchenden auf, vermittelt und koordiniert Ehrenamtler.