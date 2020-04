Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bereits im November 2016 hatten die Eberswalder Volksvertreter den Beschluss gefasst, den Verwaltungsstandort Stadtmitte zu modernisieren. Seit November 2019 wird vor allem in den ehemaligen Räumlichkeiten der Stadtbibliothek und in der einstigen Löwenapotheke gearbeitet. Inzwischen ist aus der früheren Bibliothek ein lichtdurchflutetes Großraumbüro geworden, in dem Raumteiler die einzelnen Schreibtische von einander abtrennen. Die ersten Umzüge sind im Gange. Zum Kistenpacken und -ausräumen haben die Mitarbeiter des Tiefbau-, des Liegenschafts- und des Amtes für Hochbau- und Gebäudewirtschaft Gelegenheit. Ihr dienstlicher Ortswechsel ermöglicht, dass die Sanierung weitergehen kann.

Die Frischzellenkur für den Rathaus-Komplex erfolgt nicht zum Selbstzweck. Den Verantwortlichen geht es vielmehr darum, die Gebäude energetisch zu sanieren, für Barrierefreiheit zu sorgen, den Schall- und Brandschutz zu verbessern sowie die Datentechnik zu erneuern.

Sicherheitsaufschlag kalkuliert

Die Modernisierung erfolgt in mehreren Bauabschnitten und ist zeitlich noch nicht bis zum Ende durchgeplant. Mit dem umfangreichsten und schwersten Brocken, dem Umbau des eigentlichen Rathauses, soll begonnen werden, wenn alles andere erledigt ist – nach aktuellem Stand also ab September 2023.

Im März 2021 sollen die Arbeiten am Alten Rathaus, dem sogenannten Barockhaus, losgehen. Die bisherigen Bauwerksuntersuchungen lassen nach Auskunft von Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner einen erheblichen Instandsetzungsbedarf an Bauteilen vermuten, die wegen des laufenden Bürobetriebes bisher nicht zugänglich sind. In der Kostenrechnung für die Arbeiten am Barockhaus, die sich auf rund 2,8 Millionen Euro beläuft, sei daher ein Sicherheitszuschlag von 200 000 Euro enthalten, betont die Vertreterin der Verwaltungsspitze.

Die Sanierung des eigentlichen Rathauses schlägt laut Anne Fellner mit rund 8,13 Millionen Euro zu Buche. Es sei aber wahrscheinlich, dass es bis zum angestrebten Baubeginn im September 2023 zu Kostensteigerungen kommen werde, erklärt die Dezernentin.

Zeitgleich zu den Arbeiten in der Rathauspassage ist damit begonnen worden, die Löwenapotheke in den Verwaltungsstandort zu integrieren. Hier sollen bis zum Jahresende die Mitarbeiter des Personalamtes und der Personalrat eine neue Heimstatt finden. Durch den Ankauf der Löwenapotheke haben sich die ursprünglichen Neubau-Pläne nahezu erledigt. Der winzige Anbau, der jetzt errichtet werden soll, wird nur als Fluchtweg gebraucht und fällt dadurch kleiner aus.

Zentralere Erreichbarkeit

Bis Ende 2025/Anfang 2026 könnte der Verwaltungsstandort Stadtmitte von A bis Z ertüchtigt sein. Dann werden sich die beiden am stärksten frequentierten Bereiche, das Bürgeramt und das Amt für Bildung, Jugend und Sport, im Erdgeschoss des eigentlichen Rathauses wiederfinden und damit zentral erreichbar sein.

"Es ist ein langer Weg bis zu unserem Ziel, den Rathaus-Komplex für die nächsten 30 bis 50 Jahre fit zu machen", sagt die Baudezernentin. Es werde Schritt für Schritt vorgegangen, das lasse Stadtpolitik und Verwaltungsspitze die Chance, bei Bedarf Veränderungen vorzunehmen. Schließlich seien Unwägbarkeiten bei einem solchen Riesenprojekt inklusive – erst recht, wenn es um solch geschichtsträchtige Gebäude gehe. Barockhaus, Rathaus und Löwenapotheke seien für Eberswalde unverzichtbar – ihren Erhalt zu sichern, mache deshalb auf jeden Fall Sinn.