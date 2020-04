Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Kapazität der brandenburgischen Kliniken beläuft sich aktuell auf 15 444 vollstationäre Betten. Davon standen zu Beginn dieser Woche 5799 Betten leer – mehr als ein Drittel. Das verursacht Kosten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im März zugesichert, bis September jedes leere Klinikbett mit 560 Euro pro Tag zu bezuschussen. Ob das reicht, ist noch offen.

Der Landkreis Märkisch-Oderland will für seine beiden Krankenhäuser in dieser Woche die bisherigen Verluste errechnen lassen. Spätestens dann beginnt die Debatte mit Bund und Ländern um den finanziellen Ausgleich.

Zu Beginn der Corona-Krise wurden die Krankenhäuser bundesweit angehalten, alle planbaren Eingriffe zu verschieben, um sich auf die Pandemie-Welle einzustellen. Ehemaliges medizinisches Personal wurde aufgefordert, sich wieder aktivieren zu lassen, um gerüstet zu sein.

Heute sieht die Situation ganz anders aus. Im Werner Forßmann Klinikum in Eberswalde wurde das Pflegepersonal aufgefordert, Überstunden abzubummeln. Sogar über Kurzarbeit wurde nachgedacht – sie gibt es aber aktuell nicht, erklärt Pressesprecher Andreas Gericke. Er berichtet, dass Herzen für die Helden in der Klinik gebastelt wurden, aber die Helden selbst zum Teil zu Hause sind.

Michael Schierack, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag und selbst Arzt, wies in der letzten Sitzung des Sozialausschusses auf die schwierige Situation hin. Vor allem große Kliniken mit vielen Spezialisten leiden darunter, dass Operationen abgesagt wurden. Er plädiert dafür, wieder über geplante Eingriffe zu reden. Vor allem in der Lausitz und im Norden des Landes, wo die Infektionszahlen gering sind, hält er eine schrittweise Öffnung der Regelungen für sinnvoll. Es gehe auch darum, das Leiden von Menschen nicht zu verlängern, die auf Augenoperationen oder orthopädische Eingriffe warten, so Schierack.

Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums, verweist auf die beschlossenen Lockerungen, die jetzt schrittweise umgesetzt werden. Da sich das Infektionsgeschehen immer erst mit einer zweiwöchigen Verzögerung ablesen lasse, sollte man auch erst einmal abwarten, was bis Anfang Mai passiert. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte zuletzt auf den schwierigen Balanceakt hingewiesen. Mit Blick auf die Lage im Potsdamer Ernst-von- Bergmann-Klinikum warnte sie vor all zu schneller Entwarnung. Problematisch könne es auch werden, wenn das Virus in Pflegeheimen ausbricht und kurzfristig größere Behandlungskapazitäten benötigt würden.