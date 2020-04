Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Es ist eine der teuersten und folgenreichsten Rüstungsentscheidungen, die Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu treffen hat. Schon seit Monaten wird die Akte mit der Aufschrift "Tornado-Nachfolge" im Ministerium gewälzt.

Es geht um Milliardensummen, um Bündnistreue, um die heimische Wehrindustrie, um die Fähigkeiten der Bundeswehr – und es geht um die Stimmung in der Großen Koali­tion. Um die steht es in der Sache derzeit nicht zum Besten. Die SPD wirft der CDU-Ressortchefin vor, bei ihren jüngsten Tornado-Vorentscheidungen den Bundestag nicht eingebunden zu haben. "Für die SPD-Bundestagsfraktion besteht weiterhin erkennbarer Gesprächsbedarf mit der Ministerin", beschwerte sich Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu.

Die FDP wertete prompt das Erscheinungsbild des Regierungsbündnisses als chaotisch. "Die Art, wie die große Koalition über die Tornado-Nachfolge kommuniziert, ist ein Desaster", urteilte ihre Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Ministerin müsse "umgehend" Auskunft geben, forderte sie. Am Mittwoch will Kramp-Karrenbauer nun im Verteidigungsausschuss über den Stand der Dinge berichten. Auslöser der jüngsten Aufregung war ein Bericht des "Spiegel" über eine E-Mail von Kramp-Karrenbauer an ihren US-Kollegen Mark Esper. Darin teilte sie demnach mit, dass Deutschland als Ersatz für die altersschwachen Tornado-Kampfflieger insgesamt 45 Jets vom Typ F-18 des US-Herstellers Boeing kaufen wolle.

Sowohl über die Form als auch den Inhalt der Mitteilung gibt es aber im Detail unterschiedliche Angaben. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Montag nur eine "Kommunikation" zwischen AKK und ihrem US-Kollegen, nicht aber, ob es sich um eine E-Mail handele. Und während die Grünen bereits vor einem "handfesten Skandal" warnten, sollte Kramp-Karrenbauer ohne Rücksprache mit dem Parlament eine Kaufzusage getroffen haben, wiegelte der Sprecher ab: "Es gibt keine Zusage für einen Kauf." Es handele sich vielmehr um eine "Empfehlung" oder einen möglichen "Lösungsweg".

Aber auch das geht der SPD schon zu weit. Felgentreu beharrte darauf, das Verteidigungsministerium müsse "verschiedene Varianten prüfen und koalitionsintern das Ergebnis seiner Abwägung vorlegen". Das sei bislang nicht geschehen. Dass die Bundeswehr spätestens ab 2030 Ersatz braucht für die seit fast 40 Jahren fliegenden Tornados, steht schon lange fest.

F-18 im Gespräch

Auch die nun von AKK genannte Lösung zeichnet sich seit längerem ab: Demnach sollen die gut 90 Tornados zu einem Teil mit Eurofightern, zum anderen Teil mit den F-18 aus den USA ersetzt werden. Das ist zum einen technisch nicht ganz trivial, denn die Tornados übernehmen Luftangriff, taktische Luftaufklärung, elektronische Kampfführung und die so genannte "nukleare Teilhabe": Das bedeutet, dass sie im Falle eines Falles US-Atombomben ans Ziel tragen sollen. Dafür aber brauchen sie die so genannte Zertifizierung durch die USA. Und die dürfte für US-Modelle deutlich leichter zu bekommen sein. Andererseits geht es um die europäische Eigenständigkeit auch in Sachen Sicherheit – und natürlich um ein Signal in Zeiten von US-Präsident Donald Trump.

Eine offizielle Entscheidung hatte AKK für spätestens Anfang April angekündigt. Hintergrund der Verzögerungen sind offenbar auch die Unstimmigkeiten mit der SPD, genauer mit der SPD-Fraktion. Mit ihren sozialdemokratischen Kabinettskollegen Vizekanzler Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas sei Kramp-Karrenbauer im Gespräch, versicherte ihr Ministe­rium. In der Union wächst die Ungeduld: "Die Entscheidung ist überfällig", drängte Verteidigungspolitiker Florian Hahn (CSU). "Es sollten sich jetzt alle einen Ruck geben, damit Arbeitsplätze, industrielles Know-How und militärische Fähigkeiten in Deutschland erhalten werden können."