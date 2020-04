Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Neben Biber und Bisam fühlen sich in und an der Spree offenbar auch die Nutria wohl. Eines der ursprünglich aus Südamerika stammenden Nagetiere kann man regelmäßig auf der Spreeinsel beobachten. Gern ist es zwischen Spreebrücke und der Schleuse unterwegs.

Nutrias sind mittlerweile in vielen Teilen der Welt zu finden. Die Tiere wurden in Europa und Asien wegen ihres Fells und Fleisches lange in Farmen gehalten. Einige rissen aus, andere wurden freigelassen. Ihre Nachkommen sind zutraulicher als die wesentlich kleineren Bisams, einige lassen sich sogar aus der Hand füttern.