Von Kerstin Ewald und Conradin Walenciak

Erkner Ich lese gerne Bücher mit historischem Hintergrund und Abenteuer", verrät Martin Ruhnow. Er ist einer der ersten, der am Montag den eben eröffneten Fenster-Schalter der Stadtbibliothek Erkner nutzt. Ab und zu dürfe auch mal ein Krimi dabei sein.

Am Freitag hatte der 80-Jährige bei der Stadtbibliothek telefonisch seinen Bedarf nach neuem Lesestoff angemeldet. Titel musste er keine nennen, lediglich ein paar Stichworte. Schließlich kennen die Bibliothekarinnen ihren Leser und wissen, was ihm gefallen könnte. Am Montag Vormittag konnte sich Martin Ruhnow sein Überraschungspaket abholen, das am neuen Schalter mit neun anderen für ihn bereit stand. Bibliothekarin Ines Fraundorf reicht ihm mit langem Arm einen Stoffbeutel aus dem Fenster Richtung Stadtpark. Ruhnow greift sich ein Buch und scheint zufrieden: Eine Familiensaga, die in Ostpreußen spielt, ist dabei. Das ist nach seinem Geschmack.

Leser vertrauen auf die Auswahl

Ab sofort bietet die Stadtbibliothek Erkner diesen an die Kontaktbeschränkungen angepassten Service: Wer etwas ausleihen möchte, muss Kontakt aufnehmen – telefonisch oder per E-Mail. Wer möchte, gibt seine Vorlieben an und bekommt wie Martin Ruhnow sein persönliches Bücherpaket geschnürt. Natürlich kann man auch unter Angabe der Titel bestellen – am besten einen Tag im Voraus. Über das Angebot gibt die Webseite www.stadtbibliothek.erkner.de Auskunft. Fernmündliche Beratung gibt es auf Wunsch.

In Erkner machen Bibliothekarinnen und Leser somit gemeinsam neue Erfahrungen: "Wir beraten sonst natürlich auch. Doch derzeit verlassen sich diejenigen, die sich Pakete zusammenstellen lassen, noch mehr auf unsere Auswahl", erklärt Bibliothekarin Ines Fraundorf, "Lesen ist eine sehr persönliche Sache, viele unserer Leser und Leserinnen kennen wir seit Jahren, da fällt die Wahl nicht so schwer."

Eine Ansteckung mit Corona verhindern die Bücherei-Mitarbeiterinnen, indem sie Besucher nur im Halbstundentakt bestellen. Außerdem werden die Bücher nach Abgabe desinfiziert und einzeln getrocknet.

Die Erkneraner Bibliothek ist allerdings nicht die einzige, die derzeit neue Wege geht. In Schöneiche läuft ein Bücher-Lieferservice schon geraume Zeit gut. Zwischen 9 und 12 Uhr kann bestellt werden, am nächsten Vormittag liefern Mitarbeitern der Gemeinde die Bücher aus.

Bücherpakete für Fürstenwalder

Bei der Fürstenwalder Stadtbibliothek ist eine umgestaltete Buch-Ausleihe bereits seit Mitte März möglich. Dort stellen die Mitarbeiter auf Anfrage Überraschungspakete oder konkrete Medien zusammen und übergeben diese mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand vor dem Gebäude der Kulturfabrik. "Wir haben damit den ganzen Tag gut zu tun", sagt Bibliotheksleiterin Birgit Paul, die sich freut, dass das Angebot so gut angenommen wird. Termine werden im Viertelstunden-Takt vergeben. Zurückbringen muss man die geliehenen Medien aktuell nicht. Engpässe müsse deshalb aber keiner befürchten, so Paul.

Neu: Die Stadtbibliothek Erkner (Friedrichstraße 6-8) bietet ab sofort kontaktlose Ausleihe: montags und freitags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Mittwochs: Geschlossen. Kontakt unter 03362 795145, 03362 795146 oder stadtbibliothek@erkner.de