Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Feuchte Hände, Magengrummeln, Gummihandschuhe - die schriftlichen Abiturprüfungen 2020 sind gestartet. Am Montag stand am Gauß-Gymnasium in Schwedt für 19 Abiturienten Geografie auf dem Prüfungsplan, für sieben Geschichte.

Schulleiterin Carla Buchholz begrüßt gegen 9 Uhr die Abiturienten und wünscht ihnen Glück. In der Aula sitzen 15 Prüflinge. Eine andere Gruppe in der Bibliothek. Die Tische sind weiter voneinander entfernt. Weiter als es ohnehin während der schriftlichen Abiturprüfungen üblich ist. Aufsichtslehrer tragen Gummihandschuhe. Prüfungsbögen werden kontaktlos übergeben. Punkt 9 Uhr beginnt die Prüfung. 270 Minuten haben die Abiturienten Zeit.

Die Anforderungen sind hoch. Die erste Frage in Geografie beschäftigt sich mit Chancen und Risiken der Arktisnutzung in Zeiten des Klimawandels. Die zweite Frage richtet den Blick auf Hamburg. Befindet sich die Metropole im Tourismusrausch? Momentan sicher nicht, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Frage Nummer 3 schickt die Abiturienten nach Kambodscha. Macht die Globalisierung die Textilindustrie im Lande zu einem Sklaven oder zu einem nachhaltigen Wirtschaftszweig?

Schulleiterin Carla Bucholz erklärt den Abitur-Prüfungsfahrplan so: Am Mittwoch Prüfungen in Biologie, Physik und Chemie. Am Freitag Englisch. Am 30. April Deutsch. Die letzte schriftliche Prüfung: Mathematik am 5. Mai.

Die mündlichen Prüfungen beginnen am 18. Mai und dauern bis zum 20. Mai. Zusatzprüfungen sind für den 15. und 16. Juni geplant. Falls Schüler wegen eines ärztlichen Attestes oder einer derzeit statthaften schriftlichen Entschuldigung nicht an den Prüfungen teilnehmen konnten, würden Nachprüfungen für Kranke geplant. "Am Montag waren bei uns alle Prüflinge anwesend", berichtet Carla Buchholz.

"Ich bin jetzt seit 37 Jahren im Schuldienst", sagt Carla Buchholz. "Aber unter solchen Bedingungen wie gegenwärtig, haben wir noch nie die Abiturprüfungen vorbereitet und durchgeführt." Trotzdem wird der Jahrgang 2020 kein Notabitur ablegen. Überall wird das Abitur mit den gleichen, qualitativ hohen Aufgaben geschrieben. "Unsere Schüler haben fleißig für Abiturvorbereitung gelernt", versichert die Schulleiterin. Vom letzten Semester fehlten den Abiturienten wegen der Schulschließung 2,5 Wochen. Lehrer und Schüler blieben in Kontakt. Telefonisch, per Mail und später per Cloud-Nachrichten übers Internet.

Regeln für die Zeit danach

Am Gymnasium in Schwedt lernen bei 31 Lehrern 413 Schüler. Die Abiturienten kehren seit Montag zurück. In einer Woche soll die Schule auch wieder für die 10. Klassen öffnen. In der Woche darauf kehren dann die Klassenstufen 9 und 11 zurück. Wie die Schule wieder hochgefahren werden soll, darüber berät heute der Gauß-Krisenstab. Geklärt werden muss zum Beispiel, wie die Gruppen in den Klassen verkleinert werden können.