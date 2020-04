Marco Marschall

Eberswalde Die buchstäbliche Hängepartie, die Freizeitsportler an den Wänden von Eberswaldes noch junger Boulderhalle Bloc48 sonst vollführen, müssen in der Corona-Krise nun die Betreiber durchleben. Eine existenzielle Herausforderung. Erst im August hatte die einzige Halle dieser Art zwischen Berlin und Rostock im Rofinpark ihre Pforten geöffnet und laut Betreibern einen vielversprechenden Start hingelegt. Dann kam das Virus. "Seit Mitte Februar sind unsere Besucherzahlen wegen der Angst vor Corona rückläufig. Und seit 16. März ist die Halle behördlich geschlossen", sagt Mitinhaber York Krüger.

Doppelte Härte

Seinen Mitstreiter Sven Unger hat es doppelt hart getroffen. Denn auch dessen Kletterwald in Groß Schönebeck musste im Zuge der Corona-Maßnahmen schließen. Auch das jährliche Shakes-peare-Theater dort ist bereits abgeblasen. Die staatliche Soforthilfe wurde dankbar angenommen, sei aber bereits aufgebraucht, um die bisherigen monatlichen Fixkosten zu decken. Das Team der sonst so lebendigen Boulderhalle musste teilweise entlassen oder in Kurzarbeit geschickt werden. Eine Beantragung eines der ausgelobten Staatskredite scheiterte daran, dass die Boulderhalle als Freizeitangebot noch nicht lange am Markt ist. "Wir sind enttäuscht, wie wenig wir durch unsere Hausbank unterstützt werden", sagt Unger.

Dankbar ist der Unternehmer hingegen für die Unterstützung durch die Anhängerschaft der Halle – auch finanziell. Bloc48 hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und sich ein Spendenziel von 15 000 Euro gesetzt. Nur wenn das erreicht wird, werde das Geld auch ausgeschüttet. "Alles oder nichts", sagt Unger. Nur so könne die Freizeitsportattraktion bei weiterhin geschlossenen Türen von Halle und dazugehörigem Bistro durchhalten.

Der Unternehmer aber hofft auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Gedanken zu einem entsprechenden Hygienekonzept habe man sich schon gemacht. Natürlich könnten nicht fortlaufend alle mehr als 300 Kletterrouten desinfiziert werden. Aber die Besucher könnten zum Hände desinfizieren, zur Not auch zum Klettern mit Mundschutz verpflichtet werden. Der Abstand ließe sich gewährleisten, indem statt möglichen 100 eben nur 30 bis 50 Personen in die Halle dürfen, meint Unger. "Platz ist genug".

Viel Platz ist derzeit auch im nur wenige Meter Luftlinie entfernten Sporttempel auf der anderen Seite der Coppistraße, dem Fit-und-Fun-Gesundheitspark samt großem Indoorspielplatz Fitolino. Dort ist das Angebot sonst groß. Doch auch Badmintonschläger, Squashbälle und Bowlingkugeln ruhen innerhalb der 5000 Quadratmeter großen und nun menschenleeren Multisportanlage. Inhaber Arnd Richter hatte sich zur Pressekonferenz der Kanzlerin am vergangenen Mittwoch auch für seine Branche Neues erhofft. Doch sei diese letztlich außen vor geblieben.

Dabei sieht er im Fitnessstudiobereich durchaus Möglichkeiten zur Lockerung. "Indem wir die Geräte regelmäßig desinfizieren und auch Duschen müssen die Leute bei uns nicht unbedingt", so Richter. Andere Bedingungen herrschten natürlich in der Kinderwelt, die schlechter kontrollierbar sei.

Mehr Zulauf nach der Krise

25 Mitarbeiter der Sportanlage seien nun auf Kurzarbeit gesetzt. Mit Hilfen von Bund und Land sehe sich das Unternehmen noch relativ gut aufgestellt. Es sei natürlich ein Unterschied, ob jemand schon über mehrere Jahre gut gewirtschaftet habe oder ganz frisch dabei sei. Und natürlich ist alles davon abhängig, wie lang die Schließung am Ende dauert. "Durchhalten. Es muss einfach gehen", sagt Richter. Was bleibe anderes übrig. "Vielleicht gehen wir ja auch gestärkt daraus hervor und der Bereich Fitness bekommt mehr Zulauf, weil die Menschen mehr auf ihre Gesundheit achten", gibt sich der Unternehmer optimistisch.

Derweil werden Online-Kurse angeboten und auch Kleingeräte wie Hanteln oder Steppbretter an die Kunden verliehen.