Prenzlau (MOZ) Die Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark ist mit Stand von Montagabend unverändert bei 32 geblieben. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Rund zwei Drittel sind wieder genesen. Dennoch appelliert Amtsärztin Dr. Michaela Hofmann an alle Bürger, die außerhalb des Landkreises arbeiten, sich bei Symptomen, nach Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten oder nach erfolgter Testung umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Damit wolle man ausschließen, dass innerhalb der offiziellen Meldeketten einzelne Fälle erst mit Zeitverzug bekannt werden.

Der Appell richtet sich vor allem an Menschen mit medizinischen oder pflegerischen Berufen, die außerhalb der Uckermark arbeiten. Denn auch im Land Brandenburg ist es zwischenzeitlich in verschiedenen Regionen zu vermehrten Krankheitsausbrüchen in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen gekommen. Solche Fälle seien nicht auszuschließen, können sich aber nach Ansicht von Michaela Hofmann bei ungesteuertem oder zeitverzögertem Eingreifen schnell zu sogenannten Hotspots entwickeln. Dies wolle man hier verhindern.

Wieder mehr Schülerverkehr

In der Kreisverwaltung arbeiten die Mitarbeiter mit Hochdruck daran, die vom Land beschlossene erweiterte Notfallbetreuung umzusetzen. Ab 27. April haben auch Alleinerziehende einen Anspruch für eine Kinderbetreuung in Kita oder Schule. Das trifft ebenso auf Familien zu, in denen nur ein Elternteil in systemrelevanten Berufen arbeitet. Um den langsam wieder anlaufenden Unterricht zu gewährleisten, würden Staatliches Schulamt und das Kreisbildungsamt eng zusammenarbeiten. So müssten Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Auch die Trennung von Klassen in einzelnen Räumen sei zu gewährleisten. Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft müsse den Schülerverkehr teilweise wieder in Kraft setzen. Man habe zur Vorbereitung der neuen Maßnahmen eine Woche Zeit, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Am dortigen Bürgertelefon würden derzeit die meisten Anfragen zur Notbetreuung der Kinder anfallen. Gerade Alleinerziehende hätten in den vergangenen Tagen und Wochen starke Probleme mit Arbeitgebern bekommen. Es sollen sogar schon Kündigungen angedroht worden sein.

Wegen der bis dato geschlossenen Baumärkte in Mecklenburg-Vorpommern, war es in den angrenzenden Regionen Brandenburgs und so auch im Raum Prenzlau zu einem Ansturm von Käufern aus Vorpommern (vor allem aus dem Raum Pasewalk) gekommen.