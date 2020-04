Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wegen der Corona-Krise fallen weiterhin – aktuell bis 30. April – sämtliche Kurse der Kreisvolkshochschule(KVHS) Ostprignitz-Ruppin aus. Einige Angebote wurden verschoben. "Im Moment ruht alles." Doch das Team um KVHS-Leiterin Anke Unkenholt ist nicht untätig. Anfangs sei die Zeit für das Schreiben von Berichten, Statistiken, Abrechnungen oder Planungen genutzt worden. Außerdem soll die Homepage der KVHS überarbeitet werden. Geplant sei ein neues Design und eine besser strukturierte Startseite, die stärker auf Angebote wie Firmenschulungen hinweise. "Zu jedem Bereich gibt es mehr Bilder und die einzelnen Reiter werden umfangreicher bestückt", so Unkenholt. Ein Teil ihres Teams hilft aktuell auch beim Bürgertelefon des Landkreises im Gesundheitsamt. Die KVHS-Leiterin bedauert, dass es keine Online-Angebote für die Kursteilnehmer gibt. Möglichkeiten über die VHS-Cloud seien vorhanden. Doch das Interesse sei gering. Plattformen wie Facebook und Co. seien für die Tutoren der KVHS aus Datenschutzgründen tabu. Lediglich auf privater Ebene dürfen die Dozenten auf diese Weise mit ihren Schülern kommunizieren. Und so tröste beispielsweise die Schwedisch-Lehrerin ihre Lernenden mit schwedischen Rezepten oder lustigen kleinen Filmchen über die kursfreie Corona-Zeit hinweg, weiß Anke Unkenholt. Sie selbst hofft auf einen Unterrichtsbeginn im Mai.