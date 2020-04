Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nun ist es amtlich: Die Organisatoren der Fontane-Festspiele haben beschlossen, die diesjährige Auflage um einige Monate zu verschieben. Statt im Mai soll nun alles Mitte September über die Bühne gehen, wenn das Verbot von Großveranstaltungen voraussichtlich nicht mehr gilt.

"Fast alle Veranstaltungen sind bereits auf den Zeitraum vom 12. bis 27. September 2020 umgeplant", berichtet Uta Bartsch, die Geschäftsführerin der Fontane-Festspiele gUG. Die neuen Daten für die Veranstaltungen werden ab Mittwoch auch im Ticketsystem eingepflegt sein. Bei den Lesungen im Rahmen des Reiseliteraturfestivals "Neben der Spur" wird gerade noch abgestimmt, wer an welchen Terminen zur Verfügung steht. Wer sich schon Eintrittskarten für Veranstaltungen besorgt hatte, kann diese einfach behalten, weil sie ihre Gültigkeit nicht verlieren. Details dazu soll es ebenfalls in den kommenden Tagen geben.

Poesiefestival bleibt

Nicht angetastet werden muss das Poesiefestival "Pop & Petersilie", das 2019 erstmals stattfand. Dieses wird in diesem Jahr wie geplant vom 13. bis 15. November auf die Bühne gebracht. Unklar ist hingegen, wie viele Auflagen der Aktion "Hereinspaziert!" es in diesem Jahr geben wird. Aktuell hält sich das Organisationsteam zwei Termine offen. Ob diese jedoch passen, wird von der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängen. Die Aktion, bei der Neuruppiner ihre Innenhöfe zugänglich machten und dort von kleinen kulturellen bis hin zu gastronomischen Leckerbissen allerhand anboten, war ursprünglich nur für das Fontanejahr 2019 entwickelt worden. Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Resonanz der Veranstalter soll das Angebot nun verstetigt werden. Waren im Fontanejahr vor allem Bezüge zu dem gebürtigen Neuruppiner Romancier gewählt worden, soll die Palette in diesem Jahr thematisch erweitert werden. Statt der geplanten drei Termine sind nun nur der 18. Juli und der 22. August vorgesehen. "Die drei hintereinander hätten wir nicht geschafft", begründet Bartsch.

Ersatz geht weiter

Das Ersatzprogramm, das die Festivalmacher kurzerhand unter dem Motto "Fontane keimfrei" ins Leben gerufen haben, geht derweil in dieser Woche weiter. Auf Youtube und anderen Kanälen werden dabei während der derzeitigen Einschränkungen Fontane-Inhalte präsentiert. Der neueste Eintrag dabei ist auch eine Erinnerung an die Festspiele des vergangenen Jahres. Für den Theatersommer Netzeband hatte Regisseur Frank Matthus eine Bühnenfassung von Fontanes Kriminalerzählung "Ellernklipp" geschrieben und im Gutspark Netzeband inszeniert. Laut Bartsch hatten sich Besucher von "Fontane keimfrei" das Stück gleich mehrfach gewünscht. In zwei Teilen, die am Sonntag und Montag hochgeladen wurden, ist diesem Wunsch nun Rechnung getragen worden. Matthus hat "Ellernklipp" in gekürzter Fassung eingelesen. Die beiden Teile sind jeweils rund 60 Minuten lang und sowohl auf Youtube als auch über Facebook, Twitter, Instagram und über die Webseite des Festivals abrufbar. Zwischen den zehnminütigen Sequenzen gibt es kurze Pausen mit Musik von Frédéric Chopin, die die Konzertpianistin und Präsidentin der Chopin-Gesellschaft, Aleksandra Mikulska, eingespielt hat.

Für diese Woche sind weitere Neuzugänge bei "Fontane keimfrei" geplant. Am heutigen Dienstag steht die Auflösung der Quizfrage der vergangenen Woche an sowie eine neue an. Von Peter Böthig wird es einen Buchtipp geben. Anna Strache wird erklären, wie mit nur wenigen Klicks am Computer oder Smartphone lokale Kulturveranstalter und auch die Lieblingsgeschäfte unterstützt werden können. Schauspieler Hans Machowiak wird Fontane wieder auf einen literarischen Kollegen aus seinem Bücherregal treffen lassen und es wird auch wieder eine kleine Episode aus dem Festjahr fontane.200 geben.