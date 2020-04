Bernhardt Rengert

Brandenburg Die Welt von Rose Glyck ist einfach zauberhaft. Wie selbstverständlich bäckt sie sich als aussichtsreichster Sprössling einer ganzen Bäckerdynastie mit vielen magischen Finessen in schwindelnde Höhen der Konditorkunst. Keine Frage - der Amerikanerin Kathryn Littlewood, die als Autorin damit kokettiert, selbst noch keinen halbwegs anständigen Kuchen zuwege gebracht zu haben, ist mit ihrer wohl vor allem bei Mädchen beliebten Phantasie-Jugendbuchreihe um "Die Glücksbäckerei" ganz offensichtlich ein Volltreffer gelungen. Inzwischen liegen von ihr mit "Das magische Fest" und "Die magische Schule" schon die Bände sieben und acht sowohl gebunden als auch als Hörbuch vor. Für das Einlesen der deutschen Hörfassungen war Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Sascha Icks zudem ein wahrer "Glücks"-Griff. Von Anfang an versteht sie es wundervoll ihre Hörer immer wieder packend mitzunehmen auf die Reise in die magische Welt der Bäckerfamilie aus Calamity Falls. Die traditionelle Hoch-Zeit des Plätzchen-Backens, die Advents- und Weihnachtszeit, kommt in Band sieben zu Ehren. Auch bei den Glycks herrscht in dieser Zeit Hochbetrieb. Da kommt der riesige, verzweifelt um Hilfe für die von einem grausigen Eissturm bedrohten Bürger der Stadt Sitzmark bittende Schneemann eigentlich zur Unzeit. Außerdem ist gar nicht klar, ob Roses magische Backkünste für deren Rettung ausreichen. Dennoch entschließt sie sich zusammen mit ihren Brüdern Tymo und Basil zu helfen. Sie ahnen nicht, dass sie dabei Nevika, einer anderen Meisterköchin in die Quere kommen würden, deren Familie von einem eisigen Komplott bedroht wird. Ihm aber können sie sich nur gemeinsam entgegen stemmen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, doch mindestens genauso phantastisch-magisch geht es in Band acht zu. Die erst junge Freundschaft von Nevika und Rose muss sich erneut beweisen. Gemeinsam besuchen sie in der Schweiz den Meisterkurs einer exklusiven Bäckerakademie. Als dort ein vermeintlich dritter Zauberbäcker Verwüstungen anstellt, müssen sie ihm das Handwerk legen. Zu schaffen aber ist auch das wieder nur zusammen.

Hörbuch; Kathryn Littlewood: Die Glücksbäckerei – Das Magische Fest (Bd. VII) gekürzte Lesung von Sascha Icks, 3 CDs (ca. 246 min), Silberfisch Hamburg 2018, ISBN 978-3-86742-399-1, 15,-€.

Hörbuch; Kathryn Littlewood: Die Glücksbäckerei – Die magische Schule (Bd. VIII) gekürzteLesung von Sascha Icks, 4 CDs (ca.314 min), Silberfisch Hamburg 2019, ISBN 978-3-7456-0131-2, 15,-€.