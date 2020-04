dpa

Berlin (dpa) Die Internationale Reisemesse ITB in Berlin wurde schon Ende Februar abgesagt. Kurz darauf kam das neuartige Coronavirus auch in der Hauptstadt an. Seit vier Wochen leben die Berliner mit Kontaktbeschränkungen, über die der Senat am Dienstag erneut berät. Ein Rückblick:

1. MÄRZ: Der erste nachweislich Erkrankte in Berlin ist ein 22-jähriger Mann aus Berlin-Mitte.

10. MÄRZ: Alle Theaterstücke, Opern und Konzerte in den großen Sälen der staatlichen Bühnen werden zunächst bis zum 19. April abgesagt.

11. MÄRZ: Die Senatsgesundheitsverwaltung untersagt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Das Robert Koch-Institut rät zur "sozialen Distanzierung".

13. MÄRZ: Corona trifft die beiden Berliner Fußballvereine Hertha BSC und 1. FC Union. Alle Bundesligaspiele werden eingestellt.

14. MÄRZ: Der Senat verbietet alle Versammlungen mit mehr als 50 Menschen. Kneipen, Bars, Clubs und Kinos sollen sofort schließen. Ebenso alle Sportstätten.

17. MÄRZ: Schulen und Kitas sind geschlossen. Für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen wie Arzt oder Polizist wird eine Notbetreuung eingerichtet.

18. MÄRZ: Die meisten Geschäfte werden geschlossen. Geöffnet sind noch Lebensmittelgeschäfte, Banken, Drogerien, Apotheken, aber auch Baumärkte oder Buchhandlungen. Mehrere Bezirke schließen die Spielplätze. Berlin will die Zahl der 1045 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten in den Krankenhäusern verdoppeln.

19. MÄRZ: Erstmals müssen auch Restaurants geschlossen bleiben. Firmen, Freiberufler und Selbstständige sollen Soforthilfen erhalten.

20. MÄRZ: Als erster Corona-Patient in Berlin stirbt ein 95 Jahre alter Mann.

21. MÄRZ: Der Senat kündigt weitergehende Maßnahmen an. Erlaubt sind nur noch Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu zehn Menschen.

22. MÄRZ: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigen sich darauf, dass Ansammlungen von mehr als zwei Menschen grundsätzlich verboten werden.

23. MÄRZ: Die strengeren Kontaktverbote treten in Kraft. Berliner müssen sich ständig in ihrer Wohnung aufhalten. Allerdings gelten diverse Ausnahmen. Das gilt etwa für Menschen, die zur Arbeit müssen, für Arztbesuche, andere medizinische Behandlungen oder Blutspenden, für Einkäufe, aber auch Bewegung an der frischen Luft.

27. MÄRZ: Die Corona-Soforthilfen lösen einen Ansturm von Kleinunternehmern aus.

28. MÄRZ: Der Berliner Senat kündigt an, seine Millionenhilfen für mittlere und kleinere Firmen aufzustocken. Bis zu einer Milliarde Euro könne gezahlt werden, sagt Finanzsenator Matthias Kollatz.

1. APRIL: Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Covid-19-Behandlungszentrum beginnt. Das Behandlungszentrum mit bis zu 1000 Betten ist als Ergänzung gedacht, falls die Berliner Krankenhäuser ausgelastet sind.

2. APRIL: Der Senat verlängert das seit 23. März geltende sogenannte Kontaktverbot bis zum 19. April. Um Verstöße gegen die Regeln besser ahnden zu können, beschließt er einen Bußgeldkatalog.

3. APRIL: Berlin muss in der Corona-Krise auf eine dringend benötigte Lieferung von 200 000 medizinischen Schutzmasken verzichten. Die USA hätten die Ware in Bangkok konfisziert, teilt Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit. Einige Tage später entschuldigt sich der Regierende Bürgermeister Müller für die "Schärfe" der Äußerungen.

7. APRIL: Der Senat beschließt den Entwurf für einen Nachtragshaushalt von drei Milliarden Euro. Der Löwenanteil von 2,6 Milliarden Euro soll für coronabedingte Wirtschaftshilfen fließen. Teil des Etats ist ein zusätzliches Hilfspaket von 60 Millionen Euro für mittelständische Unternehmen.

15. APRIL: Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder verständigen sich auf eine Verlängerung des Kontaktverbots bis zum 3. Mai. Beschlossen werden auch einige Lockerungen, etwa dass Geschäfte bis 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Die Länder können in einzelnen Punkten von dieser Linie abweichen.

16. APRIL: Der Senat beschließt, dass die Schulen in Berlin wieder öffnen. Als Erstes sollen die Zehntklässler 27. April zurückkommen. Auch die Kita-Notbetreuung soll ab diesem Datum ausgeweitet werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kündigt zudem an, dass die Abiturprüfungen am 20. April starten.

17. APRIL: Polizei und Staatsanwaltschaft teilen mit, dass es den Corona-Hilfen zur Existenzsicherung eine Vielzahl betrügerischer Anträge gab. Bislang seien 41 Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrugs eingeleitet worden.

18. APRIL: Das Bezirksamt Neukölln will ab 27. April einen Drive-in für Corona-Tests anbieten. Auf einem Hotel-Parkplatz an der Sonnenallee sollen dafür mehrere Zelte aufgebaut werden.

19. APRIL: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 5225 Fälle gestiegen. 94 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 567 Covid-19-Patienten - ein leichter Rückgang.

21. APRIL: Der Senat berät über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt.