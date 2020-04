Wettbewerb für Kinder in Bad Belzig

Juliane Keiner

Bas Belzig (moz) Zum kreativen Wettbewerb ruft das TRollberg-Team, Brücker Landstraße 1a/c, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren auf.

Gefertigt werden sollen Zaunhockertiere aus Ton für den Gartenzaun oder Blumentopf. Es gibt kleine Preise zu gewinnen!

Das Mitmachen ist ganz einfach: Eine kleine abgepackte Menge Ton kann ab dem 22. April abgeholt werden. Selbstverständlich kontaktlos, denn vor dem TRollberg steht wochentags von 9.00 bis 15.00 Uhr auf der Bank eine Materialkiste.

"Mit dem Ton stellt ihr einen Zaunhocker nach euren eigenen Vorstellungen her, einzige Vorgabe nicht größer als 15 Zentimeter. Inspirationen und Anleitung sind im Internet zu finden", so das TRollberg-Team. Die fertigen Kreationen werden dann wieder im TRollberg abgegeben. Auch dafür stehen große Plastikkisten vor dem TRollberg bereit. Letzter Abgabetermin ist Donnerstag, 30. April. "Ihr werdet informiert, sobald die gebrannten Zaunhocker abgeholt werden können. Zu Hause werden diese dann bemalt und ein Foto an Corinna Reinbach geschickt: corinna.reinbach@awo-potsdam.de. "Diese Fotos werden veröffentlicht und prämiert. Habt Spaß beim Töpfern!"