Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit der Themenausgabe "Zukunft" hat die Schülerzeitung "Radioactive" vom Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium beim Landeswettbewerb "Brandenburgs beste Schülerzeitung" den ersten Preis in der Kategorie Gymnasien/Gesamtschulen gewonnen. "Das ist der absolute Hammer", freut sich Rüdiger Becker, der an dem Gymnasium auch den Seminarkurs "Journalismus" gibt. Doch die Zeitung ist nicht das Ergebnis seines Unterrichts.

Die 13-köpfige Redaktion arbeitet eigenverantwortlich und unabhängig. "Die Lehrer lesen die Ausgabe auch erst, wenn sie verkauft wird", erklärt Melina Wolter. Die Elftklässlerin fungiert ebenso wie Ekaterina Shipilova (11. Klasse) und Henrike Peters (11. Klasse) als Chefredakteurin. Eine Zensur gibt es also nicht – Noten fürs Zeugnis aber auch nicht.

Früher musste vor dem Druck noch ein Lehrer die Freigabe erteilten. "Das ist seit geraumer Zeit abgeschafft. "Die Redakteurinnen und Redakteure gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Pressefreiheit und ihrer Macht um", lobt der Lehrer das Redaktionsteam ohne Aufsicht.

Eigentlich sollte eine Vertretung der Redaktion Mitte Mai nach Potsdam kommen, um der Preisverleihung beizuwohnen. Doch die Veranstaltung fiel wegen der Corona-Einschränkungen aus. Die Urkunde kam dann in den Osterferien mit der Post. "Leider ohne Begründung", so Becker.

Am Marie-Curie-Gymnasium gibt es schon seit vielen Jahren eine Schülerzeitung. Eine Zeitlang wurde nur online geschrieben. Doch das Projekt wurde wieder eingestellt. "Der Wunsch, wieder etwas Gedrucktes in der Hand zu haben, kam von den Schülern", so Becker. 2017 wurde deshalb die aktuelle Zeitung "Radioactive" gegründet. Pro Schuljahr gibt es zwei bis drei Ausgaben mit einer Auflage von gut 200 Exemplaren. Finanziert wird das Projekt durch Anzeigen und über den Verkaufserlös. Zuschüsse werden nicht gebraucht.

Das Themenspektrum ist breit gefächert, steht aber in jeder neuen Ausgabe unter einem Oberthema. Derzeit wird die Ausgabe "Realität?!" vorbereitet. "Ob wir es noch vor den Sommerferien schaffen, wissen wir nicht", sagte Henrike Peters mit Blick auf den langen Schulausfall. Die Redaktionsmitglieder schreiben Reportagen, führen Interviews oder kommentieren aktuelle Ereignisse. "Da kann jeder frei entscheiden", sagt Melina Wolter.

Die Siebtklässlerin Vanessa Bartsch hat für die jüngste Ausgabe, die zum Tag der offenen Tür im Januar erschienen ist, zum Beispiel aufgeschrieben, wie sie ihr erstes halbes Jahr nach dem Wechsel von der Grundschule ans Gymnasium wahrgenommen hat. "Vielleicht hat das Schülerinnen und Schülern, die gerne an unsere Schule kommen wollen, bei der Entscheidung geholfen", sagt die Zwölfjährige. Erik Burckhardt lobt die Arbeitsatmosphäre: "Ich wollte schon seit der siebten Klasse mitmachen. Jetzt hat es geklappt. Es macht voll viel Spaß." Der Neuntklässler hat einen Bericht über die Projektwoche geschrieben und das Profil seiner Schule vorgestellt. Für die Ausgabe "Diversity" (Vielfalt) hat der 15-jährige Leonard Kubiszyn sich mit Umweltthemen beschäftigt. Er hat die Schülervertretung vorgestellt und die "Fridays-for-future"-Bewegung thematisiert. Für die preisgekrönte Zukunftsausgabe verfasste er einen Text über die Schulcafeteria.

Als Lohn für Brandenburgs beste Schülerzeitung erhält das Team von "Radioactive" neben Einladungen zu Seminaren und Workshops 500 Euro. Das Geld soll für eine Weiterbildungsfahrt ausgegeben werden.

Mit diesem Landessieg haben sich die Hohen Neuendorfer Nachwuchsredakteure auch für den Bundeswettbewerb qualifiziert.