Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Trotz der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen hält die Stadtverwaltung Zehdenick am Zeitplan zur Verwertung der großen Halle auf dem Festplatz fest. So wie es die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am 5. März beschlossen hatten, wird die große Halle zeitnah bundesweit ausgeschrieben.

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) bestätigt auf Nachfrage: "Eine Ausschreibung ist noch nicht erfolgt. Die Vorbereitungen dazu werden voraussichtlich zum Ende des Monats abgeschlossen." Laut Beschluss des Stadtparlamentes läuft die Ausschreibung dann bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Der Käufer soll die Möglichkeit haben, die Halle zu nutzen oder sie abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Der Rahmen für die künftige Nutzung soll durch den Abschluss des Bebauungsplanverfahrens verbindlich festgelegt werden. Wobei die Abgeordneten darüber entscheiden müssen, ob sie einem möglichen Angebot zustimmen werden. Denn alles hängt von dem Konzept eines möglichen Investors ab, das ja irgendwie zum Festplatz passen muss. Wobei die Abgeordneten deutlich machten, dass sie für viele Vorschläge offen seien.

Abriss könnte 2021 erfolgen

"Sofern keinem Angebot zugestimmt wird, soll der Abriss der Halle ab dem Jahr 2021 erfolgen", heißt es für den Fall, dass die neuerliche Ausschreibung ohne Erfolg bleiben wird. Durch diese Klarstellung sollen neuerliche, ausufernde Diskussionen in den städtischen Gremien vermieden werden. Denn Abriss und Renaturierung der Fläche werden nach ersten Schätzungen weit mehr als 100 000 Euro kosten. Das war auch ein Grund, weshalb die Stadt einem sofortigen Abriss in diesem Jahr noch nicht zustimmen wollten. Die Ausschreibung ist der allerletzte Versuch, das Projekt Stadthalle irgendwie zu retten. Die Kommune hatte sich mit dem Beschluss vom 5. März aus dem Vorhaben endgültig verabschiedet, die große Halle auf dem neuen Festplatz selbst zu einem Veranstaltungszentrum um- und auszubauen. Zuletzt war von einer Multifunktionshalle die Rede. Das Vorhaben erschien vielen Abgeordneten nicht nur zu teuer, auch die Folgekosten waren unüberschaubar. Beides stehe in keinem Verhältnis zur Nutzung einer Halle für die Stadt.

Der jetzige Verstoß, bundesweit nach einem Investor mit einer zündenden Idee zu suchen, geht zurück auf eine Idee des Bürgermeisters. Dieser war mit dem Antrag der Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick/FDP" unzufrieden. Diese hatte sich für den Abbruch der Halle eingesetzt, ohne nochmals Alternativen auszuloten. Darüber sei in den vergangenen Jahren schon lang und breit diskutiert worden, hieß es. Ein tragfähiges Konzept konnte schon in der vergangenen Wahlperiode nicht gefunden werden. Auch die Suche nach einem Betreiber aus der Privatwirtschaft blieb seinerzeit ohne Erfolg.