Martin Risken und Matthias Henke

Zehdenick/Gransee (MOZ) Das Lager der Zehdenicker Tafel dürfte nach einem Großeinkauf wieder gut gefüllt sein: Über eine Spende in Höhe von 3 000 Euro durfte sich Tafel-Chefin Madlen Kaliebe freuen, die ein Berliner Unternehmer im Rahmen der Aktion "Mit Hits und Herz für Berlin" über den Berliner Rundfunk 91.4 an Bedürftige zurzeit verteilen lässt. Madlen Kaliebe hatte sich selbst um die Zuwendung beworben.

In einem Live-Interview mit dem Sender schilderte sie die seit Mitte März andauernde, prekäre Lage der Zehdenicker Tafel. Die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Discounter seien wegen der Hamsterkäufe um 80 Prozent zurückgegangen. Hinzu kommt die Personalnot beim Arbeitslosenverband in Zehdenick, der Träger der Tafel ist. Wegen der Corona-Pandemie zog das Jobcenter des Landkreises Oberhavel die Ein-Euro-Jobber ab, die bei der Verteilung der Lebensmittel helfen. Einen Engpass gibt es auch bei den Fahrern, die die Lebensmittel in der Region einsammeln.

Am vergangenen Freitag ging Madlen Kaliebe mit Radio-Reporter Christian Fuchs in einem Berliner Großmarkt einkaufen. Vollbeladen mit allerlei Grundnahrungsmitteln ging es zurück nach Zehdenick.

Finanzielle Unterstützung für die Tafel kam auch aus Gransee. Am Freitag übergab Antje Ribbentrop eine Spende über 700 Euro an Klaus Pölitz mit der Bitte, das Geld der Zehdenicker Tafel zu überreichen. "Überraschung und Freude waren gleichermaßen groß, da in der gegenwärtigen Corona-Krise die Hilfe für Bedürftige sehr wichtig ist", zeigte sich Pölitz dankbar, der am Granseer Sportplatz überdies auch einen Gabenzaun nach Zehdenicker Vorbild initiiert hatte.

Nachdem der Schulbetrieb eingestellt werden musste, fing Antje Ribbentrop, Lehrerin am Strittmatter-Gymnasium, an, dringend benötigte Behelfsmasken zu nähen. Nachdem Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn beschenkt waren, hatte die Hobbynäherin eine eine gewisse "Überproduktion" erreicht. Ihre Freundin Annett Faber kam auf die Idee, die Masken in der Stadt-Apotheke für einen guten Zweck – die Tafel – zu verkaufen. Daraufhin nähte sie also weiter, und als ihr das Gummiband ausging spendete die Änderungsschneiderei Brigitte Paetsch aus Gransee welches.