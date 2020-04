Dr. Rüdiger von Schnurbein

Brandenburg Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der "aufgrund der Corona-Pandemie … bis auf Weiteres geschlossen" bleibt. BRAWO indes öffnet die "Schatzkiste Dom" und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Im Zeitalter der Textildiscounter mit ihrer Billigware und der Altkleidercontainer, die gut sichtbar vor den Supermärkten stehen, denkt kaum mehr einer daran, dass Tuche einst als begehrte Handelsware über die gesamte Welt verschifft wurden. Ganze Städte sind durch den Tuchhandel reich geworden. Noch heute nennt man Menschen, die besonders reicht sind, "betucht".

Wiederverwendung und Umschneidern von Kleidung ist dagegen aus der Mode gekommen, abgesehen von ein paar trendigen Designern, die das Upcyclen alter Klamotten für sich entdeckt haben. Genau genommen ist upcyclen aber nur ein moderner Name für ein altes Phänomen. Schon die frühen Hohenzollerschen Kurfürsten ließen ihre Kleider umschneidern, um sich in Szene zu setzen. Die Schwanenordenskasel ist ein schönes Beispiel dafür. Kurfürst Friedrich II. (1413-1471) hatte auf dem Marienberg den sog. Schwanenorden gegründet. Ziel dieser "Sellschapp unser lieben Frauen", wie sie in der Gründungsurkunde genannt wird, war die Marienverehrung. Friedrich verfolgte damit aber auch ein politisches Ziel: er wollte mit diesem ersten Hausorden der Kurfürsten den Adel und den Landesherrn enger zusammenwachsen lassen, Identität stiften. Dazu diente das gemeinsame Gedenken an verstorbene Mitglieder.

Die Schwanenordenskasel ist eines der bekanntesten Stücke aus dem Bestand des Dommuseums (Bild 1). Sie ist nach der Ordenskette benannt, die auf ihrer Schauseite als Relief aufgestickt ist. Als Stoff wählte der Stifter einen ausnehmend wertvollen purpurfarbenem Brokat-samt, in dem ein in Schlingen gelegter Goldfaden eingewebt ist. Um 1440 hat ihn ein hoch spezialisierter Meister in Italien gewebt. Schon damals gehörte er zu dem Teuersten, das auf dem Markt zu haben war. Bei dem Stück fällt die Stückelung der Stoffpartien auf. Dabei sind auf der Rückseite im Vergleich weniger und größere Stücke zusammengesetzt worden, und der Schneider achtete auch auf die gleiche Webrichtung und vor allem auf ein intaktes Muster. Auf der Vorderseite dagegen nutzte er zahlreiche kleine Reste, die er weniger sorgfältig zusammensetzte. Dies kam nicht zufällig zustande. Im mittelalterlichen Gottesdienst stand der Priester nämlich meist mit dem Rücken zur Gemeinde. Die Rückseite des Gewandes war also die Schauseite und wurde entsprechend sorgfältig genäht und aufwendig geschmückt. Die Stickereien auf der Schwanenordenskasel sind bemerkenswert detailliert ausgeführt. Im Besonderen gilt dies für die Ordenskette, die der Sticker im Hochrelief abgebildet hat. Sie umgibt die Stifterwappen, die in der Mitte den Brandenburger Adler, darüber das Zepter des Reichserzkämmerers, links den Pommernschen Greif, rechts den Löwen des Nürnberger Burggrafen und schließlich unten das Familienwappen der Hohenzollern zeigen. Eine heute verlorene Stifterinschrift nannte Kurfürst Friedrich II. mit all seinen Titeln.

Bei dem Priestergewand dürfte es sich ursprünglich um eine festliche Robe des Kurfürsten gehandelt haben. Dafür spricht auch der purpurne Samt, eine Farbe, die außer dem Kaiser nur noch den Kurfürsten vorbehalten war. Christa Maria Jeitner, lange Zeit die Hüterin unseres Textilschatzes, hat aus textilwissenschaftlicher Sicht die Umarbeitungen nachvollzogen. Als Primärgewand identifizierte sie eine Art Schaube (mantelartiges Kleidungsstück) mit Pelzbesatz.

Ähnlich verhielt es sich mit einem in Muster und Machart vergleichbaren Gewand, Kasel C 11 (Bild 2), die aus einem grünen Brokatsamt geschneidert worden ist. Wieder fällt die kleinteilige Stückelung auf der Vorderseite gegenüber der großformatigen auf der Rückseite auf, die mit Rücksicht auf das Muster zusammengesetzt worden ist. Die Schnitte wie auch die Falten lassen auf ein faltenreiches Frauengewand schließen, das wahrscheinlich die Kurfürstin getragen hat. Isabella von Portugal trägt auf ihrem Porträt aus der Hand Rogier van der Weydens eine vergleichbare Robe (Bild 3). Noch bemerkenswerter sind aber zwei gleichformatige, jedoch zueinander spiegelbildliche Stücke, die auf dem Rücken eingesetzt sind. Dem Schnitt nach zu urteilen, gehörten sie zu einem Mädchenkleid mit Querteilung in der Taille. Die Kasel ist also eine Drittverwendung: Aus der festlichen Frauenrobe schnitt man Stücke heraus und setzte sie zu einem Kinderkleid zusammen. Der Stoff allerdings wurde sorgsam verwahrt, sodass man in dritter Verwendung die Teile des Mädchenkleides wieder passgenau einsetzen und ein Priestergewand fertigen konnte. Das zeigt deutlich den Wert des Stoffes.

Es hat aber auch noch eine andere Bewandtnis: Das Umschneidern des eigenen Kleides zu einem Priestergewand, das im Gottesdienst getragen wird, bedeutet eine erhebliche Aufwertung der eigenen Person. Die Schwanenordenskasel trug der Priester zu Gedächtnismessen an den verstorbenen Stifter, Kurfürst Friedrich II. – Wiederverwendung und Erinnerungskultur im frühen 15. Jh.

Die kommende Sonderausstellung im Dommuseum beschäftigt sich mit der Gedenkkultur am Brandenburger Dom. Die Schwanenordenskasel wird dann zu sehen sein – vorausgesetzt Corona lässt dies zu.

Übrigens: Die Petrikapelle am Dom ist bis auf Weiteres jeden Tag von 10 bis 18 Uhr als Raum für persönliche Gebete, Fürbitten und Stille geöffnet. Von Besichtigungen ist Abstand zu nehmen.