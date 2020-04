Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Neun Menschen im Landkreis sind am Montag von angeblichen Polizisten und Verwandten angerufen worden, die um Geld oder Informationen über Wertgegenstände im Haushalt baten. Alles Angerufenen erkannten aber die Betrugsmaschen und legten auf.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag berichtete, betrafen die Anrufe Bürger in Hohen Neuendorf, Hennigsdorf, Kremmen, Schildow und Zehdenick. In fünf Fällen gaben sich die Anrufer als Ermittler der Polizei aus, berichteten von Einbrüchen in der Nachbarschaft und baten um Informationen zu Wertgegenständen und Sicherheitsvorkehrungen in den Wohnungen der Angerufenen. Die Polizei geht davon aus, dass mit solchen Abfragen weitere Einbrüche vorbereitet werden sollen. Die betroffenen Oberhaveler ließen sich allerdings nicht aushorchen, lobte Ariane Feierbach. Stattdessen informierten sie die echte Polizei.

Vier Anrufer gaben sich als Verwandte oder Bekannte aus und baten unter verschiedenen Vorwänden um Bargeld. Allerdings blieben auch diese mutmaßlichen Telefonbetrüger in diesen Fällen erfolglos.