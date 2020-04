BRAWO

Brandenburg an der Havel Feuerwehrleute retteten am Montagmittag eine 82 Jahre alte Frau, die in ihrer Wohnung in der Anton-Saefkow-Allee gestürzt war und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte.

Ein Bekannter, der die Frau seit zwei Tagen nicht mehr erreicht hatte, informierte aus Sorge die Polizei. Die Beamten nahmen beim Eintreffen durch die Eingangstür Geräusche wahr, die auf einen hilflosen Zustand der Brandenburgerin hindeuteten. Hinzugerufene Feuerwehrleute öffneten die Wohnung der Dame in der Anton-Saefkow- Allee und fanden die gestürzte Seniorin. Sanitäter nahmen sie in Obhut und brachten sie für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.