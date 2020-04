Wolfgang Balzer

Tremmen Ab 22. April dürfen die Museen des Landes Brandenburg wieder öffnen. Allerdings muss das Dorfmuseum Tremmen weiterhin geschlossen bleiben, informierte Lothar Lehnhardt, Vorsitzender des Museumsvereins. Der Grund sei, dass die vom Museumsverband des Landes kommunizierten Vorkehrungen nicht gewährleistet werden können, um das Ansteckungsrisiko der Mitarbeiter, auch der ehrenamtlichen,und Besucher zu minimieren beziehungsweise möglichst auszuschließen, sagte Lehnhardt.

So wäre es in den kleinen Räumen des Dorfmuseums nicht möglich, in alle Richtungen den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Deshalb habe Bürgermeister Bernd Lück festgelegt, dass das Museum auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben muss.

Das sei zwar im 20. Jahr des Bestehens des Museums bedauerlich, aber Interessenten könne das Dorfmuseum einen digitalen Ersatz anbieten, teilte der Vorsitzende des Museumsvereins mit. Das Dorfmuseum beteilige sich deshalb am umfangreichen digitale Angebot des Museumsverbandes www.museen-brandenburg.de/digitale-angebote. Unter der Rubrik "Handwerk in Brandenburg" und im Detail unter "Tradition und Alltag", "Lehrling und Ausbildung" und bei "Gesellschaftlicher Status und Familienbetrieb" könne man viele Texte und Bilder einsehen, die gegenwärtig inhaltsgleich in der Sonderausstellung des Museums zu sehen wären.

Wie Lehnhardt weiter informierte, werde die Sonderausstellung "Vom Baum zum Holzwagen" um ein Jahr verlängert und somit später auch im Original zu besichtigen sein.

Die Freilichtausstellung des Museums hinter dem Marienhof ist ohne offiziellen Einlass und ohne Eintritt ab Mai jederzeit zu besuchen. "Das Dorfmuseum wärefür eine Spende in die bereitstehende Spendenbox dankbar", so der Vorsitzende des Museumsvereins.