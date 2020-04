Mit Spezialausrüstung: An der Sportschule in Lindow bereiteten sich die Feuerwehrmänner auf ihren Einsatz vor. © Foto:

Am Dienstag roch es auf dem Gelände der Sportschule in Lindow nach Gas. Daraufhin rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz aus. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Lindow (MOZ) Feuerwehren aus Ostprignitz-Ruppin waren am Dienstag in Lindow im Einsatz. Am dortigen Sport- und Bildungszentrum roch es wieder nach Chlor. Am vergangenen Freitag gab es deshalb dort schon mal einen Einsatz.

Die Ursache für den deutlich wahrnehmbaren Chlorgasgeruch an der Sportschule in Lindow war zunächst unklar. Unter umfangreichen Schutzvorkehrungen und mit Spezialausrüstung waren die Feuerwehren im Einsatz.

Weitere Infos folgen!