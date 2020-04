MOZ

Angermünde Am Dienstag, gegen 10:20 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Skoda Octavia von der Straße Am Kamp nach links in die Straße des Friedens gelangen. Dabei berührte das Auto eine Fußgängerin, die gerade dabei gewesen war, die Straße Am Kamp zu überqueren. Die 70-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam zur Behandlung ihrer Blessuren in das Krankenhaus von Angermünde.