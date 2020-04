MOZ

Basdorf Am Montagvormittag meldete sich der Wachschutz einer Asylunterkunft in der Prenzlauer Straße bei der Polizei.

Kurz zuvor war ein Mitarbeiter des Unternehmens von einem bereits hinlänglich bekannten Eritreer beleidigt, bedroht und attackiert worden. Anschließend flüchtete der 25-Jährige vom Ort des Geschehens. Wenige Minuten später ging ein Anruf der Bahnaufsicht des Bahnhofes Basdorf ein. Dort war ein Mann aufgefallen, der mit einem Messer hantierte und sich in offensichtlich aggressiver Stimmung befand. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihm um den bereits gesuchten Eritreer. Zwar wurden von ihm keine Personen bedroht, doch ging er die eintreffenden Polizisten sofort verbal an und stieß Beleidigungen gegen sie aus. Da er ohne festen Wohnsitz ist und bereits mehrere Einsätze wegen diverser Gewaltdelikte ausgelöst hatte, erfolgte daraufhin seine vorläufige Festnahme. Wie es mit ihm weitergeht, liegt nun in Händen der Justiz. Die zuständige Ausländerbehörde ist informiert.