Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Für die Geschäftstreibenden im Handelscentrum ist der Mittwoch, an dem sie laut Vorgaben der Landesregierung ihre Läden wieder öffnen dürfen, ein Lichtblick, sagt der Sprecher der Einkaufsmall Maurice Lindemann.

Er kennt viele der Händler persönlich und weiß um ihre Angst, die Krise nicht zu überstehen. Zumal die Auswirkungen des Brandes im vergangenen Jahr noch spürbar seien.

Mehr Sicherheitspersonal

Nach Rücksprache mit den Händlern geht Lindemann davon aus, dass das Gros der Läden ab Mittwoch wieder den Betrieb aufnimmt. Darunter befindet sich auch Medimax, das zunächst mit der jetzt zulässigen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnet. Der Modeladen Moses öffne am Montag, bei Reno stehe der Tag noch nicht fest. "Die Theaterkasse hat uns leider verlassen", sagt Lindemann. Hinsichtlich der Öffnungszeiten (Montag bis Sonnabend, 9.30–20 Uhr) wirbt er um Verständnis, dass bei einigen Geschäften noch Schwankungen möglich seien. Gerade im Verkauf seien viele Frauen beschäftigt, die wegen Kita- und Schulschließungen derzeit damit zu kämpfen hätten, Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut zu bekommen. "Hier wird an Lösungen gearbeitet", sagt er. Überhaupt machten sich die Geschäfte viele Gedanken, wie sie die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen einhalten könnten. "Viele achten wegen der Infektionsgefahr auf strikte Trennungen der Schichten, damit sich ihr Personal nicht mischt."

Das Handelscentrum habe sein Sicherheitspersonal deutlich aufgestockt, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. "Es wird an den Eingängen stehen und in der Mall präsent sein", sagt Lindemann. Wenn sich Gruppen bilden oder Schlangen vor Läden, werde eingeschritten. "Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund der räumlichen Großzügigkeit unserer Mall die Sicherheitsabstände gut eingehalten werden können." Um die Kunden zu sensibilisieren und an die Vorgaben zu erinnern, würden in regelmäßigen Abständen Aufkleber auf dem Boden aufgebracht. "An den Eingängen werden wir Aushänge zu Hygieneregeln anbringen", sagt Lindemann. Das Reinigungsintervall im Handelscentrum sei schon vor Wochen erhöht worden und könnte weiter nach oben angepasst werden.

Lindemann kündigt Kampagnen für die Händler an, um ihnen in den nächsten Monaten zu helfen. Das Handelscentrum werde in diesem Jahr schließlich 30 Jahre. "Und das wollen wir im Herbst vier Tage lang feiern." Weitere Rahmenangebote sollen Kunden anziehen, "aber die Planungen können wir erst mal nur von Monat zu Monat machen".

Appell an Kundschaft

Auch die Händler in der Großen Straße fiebern dem Mittwoch entgegen. "Aufgrund der Struktur der Geschäfte gehe ich davon aus, dass sie alle öffnen werden", sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins Altstadt, Thomas Frenzel. Er appelliert an die Kunden, die Abstände zu anderen zu wahren, um die Händler bei der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. "Wer sich nicht da­ran hält, muss damit rechnen, da­rauf angesprochen zu werden." Viele Geschäfte müssten ohnehin die Kundenanzahl in ihren Läden begrenzen. In seinem Brillenstudio, sagt Frenzel, könnten maximal drei Kunden zur selben Zeit sein. Er wirbt dafür, in den Geschäften Mundschutz zu tragen, gerade weil das Problem Corona in Strausberg seiner Beobachtung nach noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen sei. "Die Maßnahmen dagegen könnten ganz schnell wieder verschärft werden", sagt er.

