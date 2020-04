MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Unbekannter hat bereits mehrere Anwohner in Frankfurt (Oder) ausgeraubt. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweise und mahnt zur Vorsicht.

Seit Anfang des Monats April gingen bei den Beamten vier Anzeigen ein. In allen Fällen hatte im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr ein Mann an Haustüren geklingelt und vorgegeben, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Besuch zu sein.

Nun hätte er sich jedoch ausgeschlossen, keine Möglichkeit, zeitnah an Hausschlüssel und Telefon zu gelangen und würde Geld benötigen, um sich ein Bahnticket kaufen zu können. Durch sein höfliches und redegewandtes Auftreten gelang es ihm tatsächlich, die Hilfsbereitschaft der Angesprochenen zu wecken, die ihr Portemonnaie holten und letztlich vor dem Mann Bargeld heraussuchten.

Doch änderte sich in diesem Moment dann blitzschnell das Verhalten des angeblich Hilfebedürftigen. Er riss seinen Gegenübern die Geldbörsen aus der Hand und rannte davon.

Der Räuber wird mit einer Größe von 170 bis 175 cm und einem Alter von 18 bis 25 Jahren beschrieben. Er ist demnach von sportlicher, schlanker Gestalt und hat dunkelblondes, kurzes, leicht welliges Haar. Zu den bisherigen Tatzeitpunkten trug der Gesuchte dunkle Bekleidung und hatte einen Rucksack dabei.

Falls Sie mit einem derart beschriebenen Fall konfrontiert sehen und Sie von einem Mann, auf den die Beschreibung passen könnte, um Bargeld gebeten werden, sollten Sie sich auf keinen Fall darauf einlassen und umgehend die Polizei informieren, raten die Beamten. Dies kann unter der Telefonnummer 110 oder über die Rufnummer der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) – 03361 5680 – erfolgen.