Hönow (MOZ) Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, den 30. März, und Montag, den 20. April, einen Blumenladen beziehungsweise Imbiss in der Mahlsdorfer Straße in Hönow ausgeraubt.

Ein Fenster der Toilette war durch den Einbruch defekt. Aus dem Geschäft fehlten 20 Stangen Zigaretten und Wechselgeld.

Der Schaden beträgt ungefähr 1600 Euro.