Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Durch einen Mitarbeiter des Ketziner Ordnungsamtes wurden am Montagmorgen Schmierereien an der Oberschule in der Adolf-Diesterweg-Straße gemeldet.

Festgestellt wurden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Runen, die auf eine Tischtennisplatte geschmiert wurden. Zudem waren Teile der Fassade unleserlich bemalt worden und ein etwa vier Meter langer schwarzer Farbstreifen an die Eingangstür gesprüht worden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Ermittlungen zur Sachlage dauern an.