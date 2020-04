MOZ

Altlandsberg (MOZ) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Dienstagmorgen ein Radfahrer in Altlandsberg leicht verletzt.

Die Fahrerin eines Honda fuhr im Mehrower Weg und stieß an der Ecke An der Mühle mit einem Radfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und lag leicht verletzt im Straßengraben. Der 54- Jährige wurde zur Behandlung in ein Berliner Krankenhaus gefahren.

Die Hondafahrerin blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden beträgt geschätzte 1500 Euro.