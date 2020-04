Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Gute Nachrichten für alle Familien und jene, die gerne draußen sind: Der Tierpark der Fontanestadt Neuruppin in Kunsterspring öffnet am Mittwoch 22. April, wieder.

Wer Wollschwein, Wisent, Wolf und Co sehen will, kann an jedem Tag zwischen 9 und 19 Uhr vorbeikommen.

Es gilt aber auch dort Hygiene- und Sicherheitsstandards wegen der Corona-Pandemie einzuhalten.

