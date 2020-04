Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit dem ersten Spatenstich startete am Dienstag an der Veltener Straße der Bau der neuen Hennigsdorfer Rettungswache. Bereits im Frühjahr 2021 soll sie einsatzfähig sein.

"Es geht um nichts weniger als das Leben und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger", beschrieb Landrat Ludger Weskamp (SPD) die Bedeutung der 2,7 Millionen Euro teuren Investition. Gerade in einer Krisenzeit wie der jetzigen "wird uns einmal mehr bewusst, wie enorm wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Ein zügiger Start des Bauprojektes liegt mir daher besonders am Herzen", sagte Weskamp.

Bislang ist die Rettungswache auf dem Krankenhausgelände beheimatet. Der Bau am neuen Standort soll auch helfen, die Hilfsfristen bei Einsätzen einzuhalten. In 95 Prozent der Fälle, so die Vorgabe, soll der Rettungswagen in 15 Minuten nach einer Notfallmeldung am Unglücksort sein. Dieses Ziel konnte in den vergangenen Jahren teilweise nur zu gut 90 Prozent erreicht werden. Dieser Wert soll sich auch dadurch verbessern, dass die Autobahnen vom neuen Standort aus schneller erreichbar sind. Zudem wird der Bestand an Rettungsfahrzeugen auf acht verdoppelt. Die neue Rettungswache wird auch eine Lehrstätte für mehr als ein Dutzend auszubildende Notfallretter werden. Diese erhalten einen eigenen Trakt.

Durch den Zuzug in und rund um Hennigsdorf steigt auch das Einsatzaufkommen, das zuletzt bei 11 000 pro Jahr lag. Um dem gerecht zu werden, hat sich der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes entschlossen, diese gestiegenen Anforderungen mit dem Neubau Rechnung zu tragen. Die Hennigsdorfer Rettungswache ist für die Stadt selbst, für Oberkrämer, Stolpe und einige Autobahnabschnitte zuständig.

Auf die künftig besseren Arbeitsbedingungen wies Dr. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, hin: "Die Rettungskräfte können sicher, gesundheitsgerecht und motiviert arbeiten." Darüber hinaus wird es auch einen Fitnessraum geben.