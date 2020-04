Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Das Gesundheitsamt Brandenburg an der Havel verzeichnet am Dienstag, 21. April, zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt liegen damit 51 COVID-19-Fälle in der Stadt vor.18 Personen befinden sich aktuell in stationärem Aufenthalt (+4), 16 davon stammen aus dem Umland.

Die Zahl der Personen, die sich in häuslich angeordneter Quarantäne befinden ist hingehen gesunken. Sie liegt aktuell nur noch bei 53 (-12).

In der nach Robert-Koch-Institut mittleren Inkubationszeit (Median) von sechs Tagen liegt der Anstieg seit dem 15.April damit bei plus zwei Fällen.