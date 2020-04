Parken in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Da ab Mittwoch, 22. April, kleinere Ladengeschäfte wieder öffnen dürfen, weist die Verkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel daraufhin, dass die Parkflächen vor den Ladengeschäften den Kunden zur Verfügung zu stellen sind.

Insbesondere in der Steinstraße sollten Bürger sich an die bestehenden Parkregelungen halten. Bewohner in diesen Bereichen wird geraten, ausschließlich die für sie reservierten Stellplätze nutzen. Der Stadtordnungsdienst wird in den nächsten Tagen die Kontrollen in der Innenstadt verstärken.

