Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Schuhhaus Kluge in Zehdenick hat sich akribisch auf die neuen Verhaltensregeln vorbereitet. Die Inhaberin rechnet mit verhaltenem Start.

Dass die Kunden vor ihrem Schuhgeschäft am Mittwochmorgen Schlange stehen werden, wünscht sich Christine Kluge sehnlichst. Doch es wird wohl nur ein Wunschtraum bleiben, zeigt sich die Inhaberin des ältesten und einzigen Schuhgeschäftes in der Stadt Zehdenick sehr skeptisch, dass es eine Sonderkonjunktur geben wird.

Die Osterurlauber durften in diesem Jahr nicht kommen und den Zehdenickern dürfte wegen der Corona-Krise das Geld nicht so locker sitzen. Viele hätten wegen der Kurzarbeit weniger Einnahmen. Schon in den ersten Monaten des Jahres lief das Geschäft verhalten.

Abstand wahren

Christine Kluge hat sich auf die Wiedereröffnung ihres Ladens am heutigen Mittwoch akribisch vorbereitet, damit die Kunden Abstand halten können. Mehr als ein oder zwei würden ohnehin nicht gleichzeitig Schuhe oder Strümpfe kaufen wollen, rechnet sie in nächster Zeit mit einer verhaltenen Nachfrage. Dem Tragen einer Maske steht sie eher skeptisch gegenüber, hat aber welche unterm Tresen, wenn Kunden danach fragen sollten. Mit reichlich Desinfektionsmittel habe sie sich bevorratet, um Türklinken und Schuhanzieher regelmäßig desinfizieren zu können. Eine doppelte Barriere aus Schuhkartons hält die Kunden am Tresen auf Abstand. Dennoch werde es sich nicht vermeiden lassen, einzelnen Kunden beim Anprobieren der Schuhe sehr nahe zu kommen. Die Stühle, auf denen die Kunden beim Anprobieren Platz nehmen, habe sie auseinander gestellt.

Nach fünf Wochen Zwangspause ist die 53-Jährige aber sehr froh, dass es heute wieder losgeht. Die freie Zeit habe sie zum Aufräumen genutzt, aber auch den Zwangsurlaub anfänglich etwas genossen. Schließlich habe sie seit 18 Jahren keinen Tag Urlaub gehabt. "Aber irgendwann geht einem das nur noch auf den Geist", sagt sie. Existenzsorgen habe sie keine gehabt, die beantragte Soforthilfe des Landes sei zügig ausgezahlt worden. Damit konnten wenigstens die Rechnungen der Lieferanten bezahlt werden. Die Regale sind gut gefüllt. Natürlich auch mit aktueller Saisonware: Offene Schuhe dürften in den nächsten Tagen gefragt sein. Schon am Dienstag erkundigte sich jemand danach. Doch die Kundin musste Christine Kluge, die das Schuhgeschäft in sechster Generation führt, auf heute vertrösten. An den bekannten Öffnungszeiten von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 12 Uhr hält sie fest.

"In Zehdenick werden alle Geschäfte wieder öffnen", hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung Zehdenick. Keines der Geschäfte sei größer als 800 Quadratmeter. Die Havelstadt fährt nach fünfwöchiger Zwangspause das öffentliche Leben langsam wieder hoch, bis auf das Hotel- und Gaststättengewerbe natürlich. Geschlossen bleiben mindestens in dieser Woche auch noch die Tourist-Information im Rathaus und die Bibliothek im Gebäude der Stadtverwaltung, die selbst noch für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt.