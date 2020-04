Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Die Vereinslandschaft in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist groß. Das merkten Gabriela und Peter Faika, als sie 1991 in den Ort zogen.

"Wir kamen damals hier an und wollten so schnell wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben und uns auch engagieren. Ich bin ganz ehrlich, mit Tennis, außer den Höhepunkten im Fernsehen, hatte ich bis dahin nicht viel zu tun. In meiner Jugend habe ich etwas Sport getrieben, aber längst keinen Leistungssport. Peter hingegen war einmal ein erfolgreicher Wasserballer", erinnert sich Gabriela Faika, die aus dem Schwäbischen an den Rand von Berlin kam. "Wir erfuhren 1993 von den Schumanns, Gitta und Volkmar, dass sie einen Tennisverein gründen wollen. Das Projekt und die Idee ,Mein Verein Mein Zuhause’ fanden wir sehr interessant und so sind wir seit März 1994 Mitglieder." Gabriela Faika kennt somit den Verein von den Gründungstagen, und ihr Ehemann Peter hatte für kurze Zeit die Leitung übernommen.

Nun ist Gabriela Faika seit rund einem Monat Vorsitzende des NTC 93 – und hat viel vor. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung musste aufgrund des Rückzuges des bisherigen Vorsitzenden Martin Eichhorst ein neuer Vorstand gewählt werden. "Aufgedrängt habe ich mich nicht, aber ich bin im Ruhestand, habe Zeit, Lust und traue es mir auch zu", sagt die 66-Jährige, die inzwischen Tennis mit Leidenschaft spielt. Sie scheue sich keineswegs vor kniffligen Aufgaben und habe auch Führungsqualitäten, erklärt sie.

Gabriela Faika hatte viele Jahre im gehobenen Management eines bekannten Elektrogroßhandels gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang spricht sie von einer Erfahrung, die ihr der Sport vermittelt hat. "Ich habe verlieren gelernt. Tennis ist ein Einzelsport. Man ist selber schuld und muss seine eigenen Fehler auch akzeptieren", sagt sie als Mitglied der Damen-Ü-40-Mannschaft, die in der Verbandsoberliga spielt. "Und ich verliere häufig”, ergänzt sie mit einem Lächeln. "Aber ich habe Spaß, und nur wegen einer Niederlage werde ich bestimmt nicht aufhören."

Die Wahl des neuen Vorstandes war zu großen Teilen eindeutig. "Wir wollen längst nicht alles neu machen. Das ist auch gar nicht notwendig. Die Arbeit, die bisher beim NTC geleistet wurde, war ausgezeichnet. Martin Eichhorst hat viel für den Verein getan und kann auch stolz auf das Geleistete sein. Er zieht sich aus persönlichen Gründen zurück. Jeder weiß, dass ihm dieser Schritt schwergefallen ist, aber alle akzeptieren auch seine Entscheidung."

Doch Gabi, wie sie von allen im Verein nur kurz genannt wird, hat sich mit ihren Vorstandsmitgliedern Gedanken gemacht und einige Ansätze gefunden. "Ausgerechnet in der Zeit, in der wir wir nun die Ärmel hochkrempeln wollten, und ausgerechnet vor dem Beginn der Saison ereignet sich das Corona-Drama." Traditionelle Veranstaltungen mussten schon abgesagt werden wie zum Beispiel das Schleifchenturnier, Arbeitseinsätze des Vereins und der Tag der offenen Tür. Und natürlich ist auch das beliebte Ranglistenturnier vorerst der Krise zum Opfer gefallen. Zum Vereinstag, gekoppelt mit der Aktion "Deutschland spielt Tennis", gibt es vom DTB eine Empfehlung: Da eine Durchführung der beliebten Saisoneröffnung von Ende April bis Mitte Mai aufgrund der Corona-Krise nahezu unmöglich ist, wird der Aktionszeitraum bis mindestens 30. September verlängert. Vereine können ihre Schnuppertage unter Beachtung regionaler Vorgaben durch die politischen Verantwortungsträger als Saisoneröffnung, als Sommerfest, im Rahmen der Vereinsmeisterschaften oder als Saisonabschluss gestalten.

27 Mannschaften

Im Tennisclub Neuenhagen sind 27 Mannschaften für den Spielbetrieb im Bereich Berlin-Brandenburg gemeldet. Von diesen sind acht Teams aktiv, die in den Kinderbereich fallen. Und hierfür gibt es auch Trainer. "Gerade in Bezug auf die Nachwuchsarbeit haben wir uns eine Menge vorgenommen. Gemeinsam mit Luise Tscharntke, die als Jugendwartin tätig ist, soll vor allem dieser Bereich deutlich intensiviert werden. Wir wollen eigene Talente finden, fördern und diese schließlich auch im Verein halten. Und noch besser wäre es, wenn talentierte Spieler zu uns kommen."

Der NTC soll mit seinen großartigen Möglichkeiten eine echte Nummer im Tennis von Berlin und Brandenburg bleiben und sich weiter etablieren. Zum Konzept gehört auch, dass bereits gestandene Tennisspieler aus dem Seniorenbereich Patenschaften für Jüngere übernehmen. Gabriela Faika betont, dass der Verein weiterhin um Mitglieder werben will. "Vor allem in der Altersschicht der 20- bis 40-Jährigen wünschen wir uns Zugänge. Dafür gibt es eine ganz einfache Kalkulation. Für sieben Plätze rechnet man jeweils mit 50 Spielern.

Wiederbelebt werden soll auch die Clubmeisterschaft des NTC. Diese wurde in den vergangenen Jahren ein wenig stiefmütterlich behandelt. Spieler wollten sich doch lieber an Ranglisten-, Leistungsklasse- und generell besser dotierten Turnieren beteiligen.

Wunsch nach eigener Halle

Ein Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit verbindet sich mit dem geplanten Bau einer vereinseigenen Halle. "Hierzu gibt es eine Menge Vorgespräche. Unser Martin Eichhorst wird in dieser Sache auch federführend tätig bleiben."

Gabriela Faika will weiterhin, dass sich der Verein in das Gemeindeleben von Neuenhagen einbringt. "Was ich im vergangenen Jahr wirklich großartig fand, war der Tag der Vereine im Bürgerhaus. Eine Messe der besonderen Art, die unbedingt weitergeführt werden sollte. Wir wollen gerne mitwirken."

Wie mit dem eigentlichen Saisonhöhepunkt , den Neuenhagen Open, verfahren wird, ist noch nicht sicher. "Wir können noch nicht abschätzen, wie die Sponsoren auf die Krise reagieren und wie sich schließlich der Tennisverband Berlin-Brandenburg weiter positionieren wird. Er hat ausgeben, dass zunächst der Ligabetrieb im Vordergrund stehe. Zudem sollten einige Turnier-Spieler auch aus dem Ausland anreisen. Es gibt noch viele offene Fragen."

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es inzwischen. Im Zuge der Lockerungen in Bezug der Corona-Krise kann ab Mittwoch wieder Tennis gespielt werden. Allerdings ist ein ganzer Katalog von Auflagen einzuhalten.

Weitere Informationen im Internet unter www.ntc93.de