Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen ersten Todesfall. Das bestätigte Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Dienstagnachmittag.

Es handelt sich um eine aus dem Landkreis stammende und mit dem Coronavirus infizierte Frau, die in einer Reha-Einrichtung eines anderen Landkreises untergebracht und dort auch verstorben war. "Die Patientin war Mitte 70 und befand sich seit einiger Zeit stationär in der Einrichtun", so Uleniecki. "Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fühlt mit der Familie, den Angehörigen und den Freunden der Verstorbenen und spricht ihnen ein herzliches Beileid aus."

Insgesamt gibt es mit Stand Dienstagnachmittag 44 Corona-Fälle im Landkreis. 18 Personen davon gelten inzwischen als geheilt, also zwei mehr als noch am Tag zuvor. "Von den derzeit noch erkrankten Personen befinden sich sechs in stationärer Behandlung in den Ruppiner Kliniken. Eine Person muss beatmet werden, ihr Zustand hat sich aber nach Auskunft der behandelnden Ärzte etwas gebessert", so der Kreissprecher.

Er berichtete auch, dass es vorerst keinen Einsatz von Bundeswehr-Soldaten im Landkreis geben werde. "Die entsprechende Anforderung wurde vom Krisenstab des Landes abgelehnt mit Verweis auf andere Landkreise, die aufgrund deutlich höherer Fallzahlen derzeit dringender eine zusätzliche Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Ermittlung von Corona-Kontaktpersonen benötigen", erklärte Alexander von Uleniecki. "Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bedauert die Ablehnung, zeigt aber dennoch Verständnis für die Entscheidung aufgrund der akuten Situation in anderen Regionen des Landes."