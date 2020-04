Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis hat das Landratsamt am Dienstag mit 56 angegeben. Das waren elf weniger als am Vortag. Mit Stand 10 Uhr wurden 158 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet, genesen sind 100, zwei Menschen starben. In Krankenhäusern waren kreisweit zwölf Menschen in Behandlung, vier auf der Intensivstation. Unterdessen ging die Zahl derjenigen, die sich coronabedingt in Quarantäne befinden, von 230 auf 199 zurück. Seit Beginn der Krise mussten sich 1405 Menschen im Kreis in die häusliche Isolation begeben. Wieder stärker genutzt wurde mit 60 Anfragen das Bürgertelefon des Kreises (03346 850-6790), das täglich von 9 bis 17 Uhr erreichbar ist. In der Notbetreuung befinden sich 230 Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 und in Kitas 862 Kinder. Das sind zwei bzw. 5,8 Prozent der normalen Belegung.

Der Wasserverband Strausberg-Erkner macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Trinkwasser zum Stillstand kommt, wenn Leitungen in Schulen und Kitas, aber auch in Hotels, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen nicht wie gewöhnlich genutzt werden. "Trinkwasser bleibt nur frisch, wenn es fließt. Wir empfehlen deshalb, regelmäßig alle Wasserhähne aufzudrehen und das Wasser laufen zu lassen, bis es eine gleichbleibende Temperatur hat." So werde das gesamte Wasser in den Hausleitungen ausgetauscht und die Trinkwasserqualität bis zum Wasserhahn gesichert.