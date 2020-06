Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Das Bistro der Sport- und Freizeitanlagen als sprudelnde Einnahmequelle – diese Hoffnung vieler Gemeindevertreter dürfte sich nicht so einfach erfüllen lassen.

Das wurde am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung deutlich, deren Schwerpunkt die Zukunft der Sport- und Freizeitanlagen war. Der kommunale Eigenbetrieb ist permanent in den roten Zahlen. Zudem verlässt Werkleiter Jens Kiesewetter das Unternehmen im Herbst, um eine neue Stelle anzutreten.

Was das Bistro angeht, sei es eigentlich bestens für Familienfeiern geeignet, sagte Kiesewetter in der Sitzung. Die meisten Interessenten zögen sich aber zurück, sobald sie erführen, dass dort nur bis 22 Uhr gefeiert werden darf, mehr erlaube die Baugenehmigung nicht. Öffentlicher Gaststättenbetrieb sei derentwegen ebenfalls nicht möglich, berichtete Bürgermeisterin Margitta Decker. Ursache sei die dichte Wohnbebauung. "Wir haben das beantragt, das Bauordnungsamt hat abgelehnt. Das ist das Ende unserer Entscheidungsbefugnis. Ich bedauere das auch."

Die Gemeindevertreter beauftragten die Verwaltung schließlich, Vorschläge für die Weiterführung des Eigenbetriebs zu erarbeiten. Diskutiert wird unter anderem, die Sport- und Freizeitanlagen ohne Werkleiter weiterzuführen und enger mit dem Rathaus zu verzahnen. Ein anderer Vorschlag ist, Eigenbetrieb und die Wohnungsgesellschaft zusammenzuführen.