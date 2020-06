Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Brandenburger Landtag hat am Freitag mit den Stimmen der Kenia-Koalition eine vorübergehende Verschlechterung der Betreuungsschlüssel in Kita und Schulhort für zulässig erklärt. Demnach dürfen die Träger bis Ende Juni 2021 um maximal zehn Prozent vom vorgeschriebenen Verhältnis an Kindern pro Erzieher abweichen. Als Grund für die überraschend und sehr kurzfristig anberaumte Gesetzesänderung werden Personalengpässe bei Erziehern wegen der Corona-Pandemie angeführt.

Man sei damit nicht glücklich, habe das aber machen müssen, sagte Kristy Augustin (CDU), Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag. Laut Volker-Gerd Westphal, Abteilungsleiter im Bildungsministerium, wäre die Alternative gewesen, dass Kommunen Kitaplätze abbauen, weil sie den Betreuungsschlüssel nicht einhalten können. Derzeit würden rund zehn Prozent der Erzieher fehlen, zum Beispiel weil sie zu einer Covid 19-Risikogruppe gehören.

Die ab August für den Kindergartenbereich beschlossene Verbesserung des Betreuungsschlüssels von 1:11 auf 1:10 dürfte damit vielerorts verpuffen, in Krippe und Hort könnte sich das Minus von zehn Prozent spürbar auswirken. Vom Landeskitaelternbeirat kommt scharfe Kritik. "Die Kinder waren schon in den vergangenen Monaten die großen Verlierer der Corona-Krise. Jetzt setzt sich das fort", sagte Sprecher Danilo Fischbach.