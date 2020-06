MOZ

Bernau (MOZ) Niederbarnimer Pendler und Tagesausflügler werden es während der Sommerferien nicht leicht haben, wenn sie die S-Bahn-Linie S2 nutzen wollen. Zwischen den Stationen Bernau und Buch werden ab Mitte Juli auf einem 7,5 Kilometer langen Abschnitt die Gleise erneuert. Außerdem soll der Bahnhof in Karow ein zweites Gleis bekommen. Die Folge: Ersatzverkehr mit Bussen.

Inzwischen stehen die konkreten Zeiträume fest. Insgesamt gibt es drei Sperrungen. Die erste startet am 13. Juli (4 Uhr) und umfasst zunächst nur den Abschnitt zwischen Buch und Bernau. Sie dauert eine Woche, bis zum 17. Juli. Direkt am gleichen Tag wird die Sperrung wegen der Arbeiten in Karow bis Pankow erweitert (17. bis 20. Juli). Im Anschluss ist dann wieder "nur" die Strecke von Buch bis Bernau betroffen – allerdings für weitere vier Wochen (20. Juli bis 13. August).

Der Ersatzverkehr erfolgt mit Bussen. Wichtig dabei: Drei S-Bahnhöfe werden ausgelassen. Die Busse halten zwischen Buch und Bernau an folgenden Punkten: Buch (P+R-Parkplatz), Bushaltestelle "Zepernick, Schweizer Straße" (Ersatz für Bahnhof Röntgental), Bushaltestelle "Zepernick, Kirche", S-Bahnhof Zepernick, Bushaltestelle "Bernau, Abzweig Wohnsiedlung" (Ersatz für Bahnhof Friedenstal), Bushaltestelle "Bernau, Zepernicker Chaussee" (Ersatz für Bahnhof Friedenstal), Bushaltestelle "Bernau, Gaskessel" (Zusatzhalt) und Bahnhof Bernau.