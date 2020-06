dpa

München (dpa) In Deutschland sind heute 620 000 Autos mehr unterwegs als vor einem Jahr – und auch in Großstädten ist der Bestand kräftig gestiegen. In Berlin wuchs die Zahl der Autos um ein Prozent, in Stuttgart sogar um zwei Prozent, teilte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research in Duisburg mit.

"Die Deutschen scheinen ihre Autos zu lieben und wollen offensichtlich immer mehr davon", sagt Dudenhöffer.

